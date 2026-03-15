رفض رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب جهود وساطة تقودها دول عربية في الشرق الأوسط لبدء مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب مع ايران ، وفق ما أفادت به وكالة رويترز نقلًا عن مصادر مطلعة.

وبحسب التقرير، فإن الإدارة الأمريكية تفضل في هذه المرحلة مواصلة العمليات العسكرية بهدف تقليص القدرات العسكرية الإيرانية، بدلاً من الدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار. وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب غير مهتم حاليًا ببدء محادثات، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية ستستمر دون توقف.

في المقابل، قالت مصادر إيرانية إن طهران ترفض أي وقف لإطلاق النار قبل توقف الضربات الأمريكية والإسرائيلية بشكل كامل، مؤكدة أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن تحقيق مطالب إيرانية، من بينها تعويضات عن الأضرار.

وأوضحت المصادر أن عدة دول حاولت التوسط بين الطرفين، من بينها عمان التي سبق أن لعبت دورًا في الوساطة بين واشنطن وطهران قبل اندلاع الحرب، إضافة إلى مصر التي حاولت إعادة فتح قنوات الاتصال بين الجانبين.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب أن عدة دول سترسل سفنًا حربية إلى مضيق هرمز لضمان حرية الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي، في ظل المخاوف من محاولات إيرانية لإغلاقه.

كما صرّح الرئيس الأمريكي بأن القوات الأمريكية ستواصل استهداف السفن والزوارق الإيرانية إذا حاولت تعطيل حركة الملاحة، مؤكدًا أن واشنطن ستعمل على إبقاء المضيق مفتوحًا وآمنًا أمام حركة التجارة العالمية.