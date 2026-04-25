قالت القيادة المركزية للقوات المسلحة الإيرانية، في بيان، اليوم السبت، إنه إذا "استمر الجيش الأميركي في الحصار والقرصنة، فعليه أن يكون على يقين من أنه سيواجه رداً من قواتنا المسلحة القوية"، وأضاف "تتمتع بقدرة وجاهزية أكبر من السابق للدفاع عن السيادة والأراضي والمصالح الوطنية"، حسب ما نقل التلفزيون الإيراني. واعتبر أن القوات الأميركية اختبرت "جزءاً من هذه القدرة والقوة الهجومية خلال الحرب".

وأشار البيان إلى أن "الجيش الإيراني يرصد سلوك وتحركات الأعداء في المنطقة، مع استمراره في إدارة والسيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي".جاءت تهديدات الجيش الإيراني فيما خيم جو من التشاؤم إلى حد ما على اللقاءات التي عقدها عراقجي في إسلام آباد، سواء مع قائد الجيش عاصم منير أو رئيس الوزراء شهباز شريف، والتي لم تسفر عن تحقيق أي خرق من أجل عقد جولة ثانية من المفاوضات مع الوفد الأميركي الذي كان من المرتقب أن يصل ليلاً.

وكان عراقجي قد غادر باكستان بعد تأكيد تمسك بلاده برفع الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض، وكرر مطالبها السابقة لجهة وقف الحرب.