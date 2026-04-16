"تركيا ستقود تحالف إقليمي يستثني إسرائيل وإيران"

في ظل تصاعد الحديث عن إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية، يبرز تقدير مفاده أن تركيا قد تتجه لقيادة تحالف إقليمي جديد، يقوم بالأساس على ما تصفه أنقرة بـ"استقلالية القرار"، وهي الورقة التي تُعتبر الأكثر إزعاجًا لعدد من القوى الدولية والإقليمية، بما فيها الولايات المتحدة وإيران وروسيا.

في هذا السياق رأى الباحث السياسي التركي د. مهند أوغلو في لقاء على فضائية i24NEWS أن التطور اللافت في الصناعات الدفاعية التركية، خاصة في مجال الطائرات المسيّرة وقدرتها على إصابة أهداف متحركة بدقة عالية، يمنح أنقرة أدوات نفوذ إضافية تعزز موقعها في أي ترتيبات أمنية مقبلة.

وبحسب تقديرات أوغلو، فإن ملامح تحالف إقليمي آخذة في التشكل قد تتبلور في صورة "اتفاقية دفاع مشترك"، تمتد جغرافيًا من مصر مرورًا ببلاد الشام والعراق وصولًا إلى اليمن، على أن يقوم هذا الإطار على مبدأ الدفاع الجماعي، بحيث يُعتبر أي اعتداء على دولة ضمنه تهديدًا لبقية الأطراف.

ويُرجّح أن يتقارب الموقف التركي أكثر مع عدد من الدول العربية في المرحلة المقبلة، خصوصًا في حال حدوث تفاهمات بين واشنطن وطهران أو انتهاء المواجهات الحالية، ما قد يسرّع من وتيرة تشكّل هذه التكتلات.

في المقابل، تشير هذه الرؤية إلى أن كلًا من إسرائيل وإيران قد تكونان خارج هذا الإطار، استنادًا إلى اعتبار أن سياسات الطرفين، من وجهة نظر مطرحي هذا الطرح، تتعارض مع استقرار المنطقة، في ظل اتهامات متبادلة بالسعي إلى توسيع النفوذ الإقليمي.

وتقدّر هذه القراءة أن التحالف المحتمل قد يتبلور خلال مدى زمني يتراوح بين عامين إلى خمسة أعوام، مع إمكانية تسريع هذا المسار تبعًا لتطورات الميدان الإقليمي وشدة التوترات القائمة.