اعترضت بطارية دفاع جوي من طراز باتريوت، تشغلها اليونان، في السعودية صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون من اليمن باتجاه مصافي نفط في مدينة ينبع غربي البلاد، اليوم السبتـ، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر أمنية يونانية.

وأصدر الدفاع المدني السعودي إنذاراً طارئاً في ينبع مع اقتراب الصاروخين. وأكد مسؤولان يونانيان أن الصاروخين أُطلقا من اليمن وكانا يستهدفان مصافي النفط في المدينة.

وجاءت الضربات السعودية عقب إعلان الحوثيين فرض حصار بحري على المملكة، وشن هجمات على سفن مرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، ما فتح جبهة جديدة في الصراع الإقليمي الأوسع.