صرح النائب أحمد الطيبي، رئيس "القائمة المشتركة"، في مقابلة ضمن برنامج "لقاء مع الصحافة"، اليوم السبت، بأن حزبه لن ينضم إلى الائتلاف الحكومي.وقال "لن نكون جزءاً من الحكومة"، مشيراً إلى أنه وزملاءه في الحزب يسعون لجعل عملية تشكيل الائتلاف "أسهل، لا أصعب".

كما أوضح أن "القائمة المشتركة" تؤيد استبدال رئيس الكنيست الحالي، أمير أوحانا، مؤكداً أنه سيصوت ضد أي مقترحات بحجب الثقة يطرحها حزب الليكود ضد أي حكومة محتملة.وتابع "سندعم الائتلاف من الخارج مقابل اتفاقيات حول قضايا المجتمع العربي"

وأضاف الطيبي أنه لن يبادر بطرح مشاريع قوانين لحل الكنيست، وأنه سيدعم الائتلاف من خارج الحكومة مقابل التوصل إلى اتفاقيات محددة، تشمل معالجة الجريمة في المجتمع العربي والاعتراف بالقرى البدوية.

جاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلان صدر يوم الأحد عن خطة من مرحلتين، تقترح دعم حكومة بديلة من خارج الائتلاف، وذلك مقابل التزامات تلبي احتياجات المجتمع العربي. وتهدف الخطة أيضاً إلى منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من البقاء في السلطة بعد الانتخابات، في حال لم يتمكن أي من المعسكرين السياسيين من الحصول على أغلبية برلمانية.