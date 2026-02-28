تقرير: كيف أشعل ملف السودان التوتر مجددا بين الإمارات والسعودية؟

تشهد العلاقات بين السعودية والإمارات حالة من التوتر غير المعتاد، في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن خلافات تتعلق بالموقف من الحرب في السودان ومسألة العقوبات الأمريكية.

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مصادر إماراتية، فإن ولي العهد السعودي طلب من الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على الإمارات بسبب دعمها المزعوم لقوات "الدعم السريع" في السودان. وأشارت المصادر إلى أن الرسالة التي وصلت إلى أبوظبي فُسّرت على أنها خطوة موجهة ضدها.

في المقابل، نفت مصادر سعودية هذه الرواية بشكل قاطع، مؤكدة أن أي طلب تم بحثه مع واشنطن اقتصر على فرض عقوبات على قوات "الدعم السريع" نفسها، دون أن يشمل الإمارات أو قيادتها.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه حدة القتال في السودان، لا سيما في إقليم دارفور، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية بعد سيطرة قوات “الدعم السريع” على مدينة الفاشر ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

ويرى مراقبون أن أي تصدع في العلاقات بين الرياض وأبوظبي قد تكون له تداعيات أوسع على التوازنات الإقليمية، في ظل الشراكة الوثيقة التي جمعت البلدين في عدد من الملفات خلال السنوات الأخيرة.