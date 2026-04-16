ترامب يعلن: وقف إطلاق النار في لبنان يبدأ من منتصف الليل - ولمدة 10 أيام

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب هذا المساء (الخميس) أن وقف إطلاق النار في لبنان سيدخل حيز التنفيذ الليلة عند منتصف الليل - ولمدة عشرة أيام. رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الوزراء بذلك هاتفيًا، والعديد منهم غاضبون. وصرح مصدر إسرائيلي رفيع المستوى لـ i24NEWS أن قوات الجيش الإسرائيلي ستبقى في جنوب لبنان بالتوازي مع وقف إطلاق النار.

"أجريت للتو محادثات ممتازة مع الرئيس المحترم جوزيف عون من لبنان، ورئيس الوزراء بيبي نتنياهو من إسرائيل"، كتب ترامب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي Truth. "هذان الزعيمان وافقا على أنه من أجل تحقيق السلام بين بلديهما، سيبدآن رسمياً بوقف إطلاق النار". وأضاف عن المحادثات التي جرت بين الطرفين يوم الثلاثاء الماضي: "كان شرفاً لي أن أحل تسع حروب حول العالم، وهذه ستكون الحرب العاشرة لي، فلنقم بذلك!".

وأضاف ترامب أنه سيدعو نتنياهو وعون إلى "البيت الأبيض لإجراء المحادثات الجدية الأولى بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983، منذ وقت طويل جداً. كلا الطرفين يريدان رؤية السلام، وأعتقد أن ذلك سيحدث، وقريباً!".

موشيه دافيدوفيتش، رئيس المجلس الإقليمي متيه اشير ورئيس منتدى خط المواجهة، هاجم القرار قائلاً: "الاتفاقيات تُوقَّع بالربطات في واشنطن، لكن الثمن يُدفَع بالدم، في البيوت المدمرة وفي المجتمعات المفككة هنا، في متيه اشير وعلى خط المواجهة. إعلان عن 'وقف إطلاق النار' لا يشمل تطبيقًا قاتلًا ضد حزب الله على كل تجاوز ومنطقة أمان خالية من الإرهاب حتى نهر الليطاني، ليس إنجازًا سياسيًا، بل هو حكم بالانتظار للمجزرة القادمة."

"سكان الشمال ليسوا مجرد إحصائيات في عرض علاقات عامة دولية. طالما لم نرَ حزب الله منزوع القدرات ومستوطَناتنا محمية فعلاً، فإن أي احتفال بالنصر ليس أكثر من ذر الرماد في عيون الجمهور. لن نعود لنكون 'درعاً بشرياً' لاتفاقيات هشة، هذه الكلمات المؤلمة تُكتَب وتصرخ من دماء أولئك الذين تضرروا وسيستمرون في التضرر"، شدد.

رئيس وزراء لبنان نواف سلام رحب بهذه الخطوة. وقال: "وقف إطلاق النار هو مطلب لبناني أساسي دفعنا به منذ اليوم الأول للحرب، وكان هدفنا الرئيسي في الاجتماع في واشنطن يوم الثلاثاء. لا يسعني إلا أن أشكر جميع الجهود الإقليمية والدولية التي بذلت للوصول إلى هذه النتيجة، وخاصة جهود الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، دول الاتحاد الأوروبي وجميع الإخوة العرب، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية المصرية، بالإضافة إلى دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية".

قال عضو البرلمان عن حزب الله حسن فضل الله لوكالة رويترز إن "وقف إطلاق النار المحتمل هو نتيجة للجهود الدبلوماسية الإيرانية". وعندما سُئل عما إذا كان حزب الله سيلتزم بالتهدئة، قال فضل الله: "الأمر كله مرتبط بالتزام إسرائيل بوقف جميع أشكال الأعمال العدائية".

يوم الثلاثاء، ولأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود، جرت في واشنطن جولة من مفاوضات الحوار بين إسرائيل ولبنان، والتي شملت لقاءً مباشراً وعلى مستوى رفيع بين ممثلين رسميين عن الدولتين – خطوة غير معتادة على خلفية التوتر الأمني المستمر على الحدود الشمالية والمعارك ضد حزب الله.

قال مسؤول لبناني رفيع المستوى في ختام المحادثات لوكالة رويترز للأنباء إن "لبنان يؤيد وقف إطلاق نار مؤقت للسماح بإجراء محادثات مع إسرائيل. كل المحادثات ستكون 'في مسار منفصل، ولكن على نفس النموذج' مثل وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان".