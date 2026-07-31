كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان مجموعة من الخيارات لزيادة الضغط على إيران، من بينها إمكانية فرض حصار بري على البلاد، وذلك في إطار مساعٍ للضغط على النظام الإيراني عبر وسائل اقتصادية وعسكرية.

وبحسب التقرير، فإن خيار الحصار البري كان من بين الملفات التي نوقشت خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، إلى جانب خيارات أخرى وصفها التقرير بأنها "وسائل حركية وغير حركية".

وأشار التقرير إلى أن واشنطن وإسرائيل تبحثان طرقًا لتقليص قدرة إيران على تمويل أنشطتها الإقليمية والحد من قدراتها العسكرية، في ظل استمرار التوترات بين الطرفين وتصاعد الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الإدارة الأميركية أو الحكومة الإسرائيلية بشأن مناقشة خطة محددة لفرض حصار بري على إيران، فيما تأتي التقارير عن هذه الخيارات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا متزايدًا.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من المباحثات بين واشنطن وإسرائيل حول مستقبل المواجهة مع طهران، حيث تؤكد إسرائيل باستمرار ضرورة منع إيران من تطوير قدرات نووية عسكرية، بينما تقول الولايات المتحدة إنها تفضل استخدام الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة.

ويعد فرض حصار بري على دولة بحجم إيران خطوة معقدة، نظرًا لطبيعة حدودها الجغرافية الواسعة وتشابك مصالحها مع دول الجوار، ما يجعل تنفيذ مثل هذا السيناريو تحديًا سياسيًا وعسكريًا كبيرًا.