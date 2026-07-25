سقطت طائرة مسيّرة صغيرة، اليوم السبت، بالقرب من منزل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع، ما أثار استنفارًا أمنيًا قبل أن يتبين أن الحادث لا يحمل طابعًا أمنيًا.

وبحسب نتائج التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي، فإن المسيّرة كانت طائرة تصوير مدنية صغيرة مزودة بكاميرا فقط، وقد فقدها فتى يقيم بالقرب من منزل بن غفير يوم الجمعة، ولا تحتوي على أي متفجرات أو تجهيزات غير اعتيادية.

وأكد مكتب بن غفير أن الوزير أُبلغ بالحادث خلال يوم السبت من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أنه وأفراد عائلته بخير.

ويأتي الحادث في ظل حساسية أمنية متزايدة، إذ كانت أجهزة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت الصيف الماضي إحباط خلية تابعة لحركة حماس خططت لاغتيال بن غفير باستخدام طائرات مسيّرة مفخخة.

وخلال تلك الحادثة، رصد أفراد الحماية طائرات مسيّرة تحلق فوق منزل الوزير، ما دفع جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى إجلائه مع أفراد عائلته إلى مكان آمن، قبل أن تكشف التحقيقات أن المسيّرات كانت مجهزة بعبوات ناسفة.

وأسفرت العملية آنذاك عن اعتقال أربعة مشتبهين بالانتماء إلى حركة حماس، وأظهرت التحقيقات أنهم اشتروا عدة طائرات مسيّرة وقاموا بتزويدها بمتفجرات، قبل أن تتم مصادرتها خلال تنفيذ الاعتقالات.