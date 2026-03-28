فياتشيسلاف فيدمانت، 52 عامًا، ضحية لهجوم إيراني بقذيفة عنقودية في تل أبيب

تم التعرف على ضحية هجوم بقذيفة عنقودية أطلقها صاروخ باليستي إيراني على تل أبيب ليلة أمس، ويتعلق الأمر بفياتشيسلاف فيدمانت، 52 عامًا، وقد أصيب الرجل، الذي كان يعمل حارس أمن لدى البلدية، بجروح قاتلة بينما كان خارج الملجأ وقت الهجوم.

وبحسب التقارير الأولية، انفجرت القذيفة - التي تناثرت بفعل رأس حربي متشظي - بالقرب من موقعه، متسببة بشظايا قاتلة. وأفادت السلطات أن الضحية كان يحرس مباني سكنية تم إخلاؤها عقب هجوم إيراني سابق في بداية النزاع. وكان ذلك الهجوم السابق قد أودى بحياة امرأة واحدة، هي ماري آن فيلاسكيز دي فيرا، 32 عامًا. وأكدت فرق الإنقاذ أن الرجل كان الشخص الوحيد في المنطقة الذي لم يلجأ إلى ملجأ عندما انطلقت صفارات الإنذار. مع ذلك، تحثّ إرشادات السلامة العامة على الاحتماء فورًا في حال وجود تهديد بصاروخ باليستي، نظرًا للخطر الخاص الذي تشكله الذخائر العنقودية، والتي يمكنها إصابة نقاط متعددة على مساحة واسعة.

يُعدّ هذا الهجوم جزءًا من سلسلة إطلاق صواريخ إيرانية استهدفت الأراضي الإسرائيلية، وسط تصعيد عسكري بين البلدين. ورغم ادعاء الجيش الإسرائيلي ارتفاع نسبة اعتراض الصواريخ، فقد وصلت عدة قذائف أو شظايا إلى مناطق مأهولة بالسكان، مما أسفر عن سقوط ضحايا وأضرار مادية. وقد جددت السلطات دعوتها إلى توخي الحذر والالتزام الصارم بإرشادات الدفاع المدني.