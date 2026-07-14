أحمدي نجاد يرد على تقرير "تعاونه مع الموساد لتغيير النظام في ايران"

رفض مكتب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد تقارير أفادت بأن جهاز الموساد الإسرائيلي جنده سراً كمصدر استخباراتي، ودرس تنصيبه قائداً لإيران عقب عملية لتغيير النظام.

في بيان نقلته إيران إنترناشيونال، رفض مكتب أحمدي نجاد المزاعم واصفاً إياها بأنها "ادعاءات على طريقة هوليود" و"لا تستحق حتى النفي". واتهم المكتب صحيفة نيويورك تايمز بنشر "أخبار كاذبة وأكاذيب ملفقة"، وزعم أن الصحيفة مستعدة لنشر تقارير مقابل الحصول على أموال.

كما نفى المكتب أيضاً التقارير التي أفادت بأن أحمدي نجاد وُضع تحت الإقامة الجبرية، مؤكداً أن الرئيس السابق لا يزال نشطاً ويواصل أعماله اليومية المعتادة.

قال ساغي أسولين، المسؤول السابق البارز في الموساد والمعلق الاستخباراتي، في مقابلة إعلامية يوم الإثنين، إنه انتقد نشر العملية المزعومة، مشيرًا إلى أن الكشف عن تفاصيل عملياتية مزعومة قد يعرض طرق وأساليب الاستخبارات ومصادرها للخطر.

قال أسولين: "هناك نظام هنا، حيث يتم نشر معلومات تضر بأمن الدولة في مصادر أجنبية، وتمر دون عواقب". وأضاف: "إذا كانت هذه التقارير صحيحة، فإن نشر تفاصيل كهذه قد يضر فعليًا بالأصول الاستخباراتية، والقدرات العملياتية، وأمن الدولة".

كما أشار أسولين إلى أن القضية قد لا تكون قد انتهت بعد، محذرًا من أنه ينبغي تركيز الانتباه على أولئك الذين قد يكون لديهم مصلحة في إيذاء أحمدي نجاد داخل إيران.

وجاء البيان عقب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أفاد بأن الموساد كان يحتفظ باتصالات سرية مع الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد لعدة سنوات، وذلك في إطار جهود انتهت في نهاية المطاف دون نجاح، بهدف الاستعداد لاحتمال الإطاحة بحكومة إيران.

وفقًا لتقارير نُسبت إلى أكثر من 30 مصدرًا سياسيًا ودبلوماسيًا وأمنيًا، بدأت العلاقة تتطور في عام 2022 بعد أن خلصت الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن آراء أحمدي نجاد وعلاقته بالمؤسسة الحاكمة في إيران كانت تتغير.

زعمت التقارير أن أحمدي نجاد تلقى دعماً مالياً ولوجستياً لسفره وإقامته في الخارج وشارك في اجتماعات سرية خارج إيران، بما في ذلك في بودابست.

أفادت التقارير أن مدير الموساد آنذاك ديفيد بارنياع التقى شخصياً بأحمدي نجاد في العاصمة المجرية عام 2024. وقيل لاحقاً إن الاستخبارات الإسرائيلية أبلغت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بأنها أقامت قناة اتصال مع الرئيس الإيراني السابق.

يُزعم أن المسؤولين الإسرائيليين رأوا في أحمدي نجاد شخصية محتملة لقيادة نظام سياسي بعد الإطاحة بالنظام الحالي، رغم تاريخه في الخطاب المعادي لإسرائيل بشكل حاد، وإنكار الهولوكوست ودعمه لتوسيع البرنامج النووي الإيراني.

ورد أن العملية المزعومة دخلت مرحلة حاسمة في فبراير 2026، خلال المراحل الأولى من الحرب التي شملت إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.

أفيد أن ضربة إسرائيلية أصابت المجمع السكني لأحمدي نجاد في طهران، ودمرت مرافق يستخدمها فريق حراسته وألحقت أضراراً بمركبته المصفحة.

يُقال إن عملاء الموساد نقلوه بعدها إلى منزل آمن داخل إيران. ومع ذلك، ذكرت التقارير أن أحمدي نجاد أصبح لاحقًا غير واثق من العملية ورفض الخطة التي تهدف إلى إعادته إلى السلطة.