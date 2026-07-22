وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات إلى الأردن على خلفية مقتل جنود أمريكيين على أراضيه، معتبرًا أن الحادثة ما كانت لتقع لو كانت القوات الأمريكية هي التي تولت المهمة الأمنية.

وقال ترامب، خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض: "شيء ما تمكن من عبور الأراضي الأردنية، وهذا ما كان ليحدث لو تولت قوات أو عناصر أمريكية المهمة. عندما تترك الآخرين يقومون بعملك، فإن الأمور لا تسير دائمًا على ما يرام."

وتأتي تصريحات ترامب بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هجمات قال إنها أسفرت عن مقتل جنود أمريكيين في الأردن، إلى جانب استهداف مواقع أخرى، من بينها منشآت تابعة لشركة أمازون في البحرين، وذلك ردًا على الهجمات الأمريكية ضد إيران.

وفي المقابل، أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ أُطلقت من الأراضي الإيرانية، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة لتشمل دولًا أخرى في المنطقة.