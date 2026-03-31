تقرير: إيطاليا منعت قاذفات أمريكية من الهبوط وهي في طريقها للشرق الأوسط
رويترز: خططت طائرات الجيش الأمريكي للقيام بتوقف في قاعدة سلاح الجو في صقلية جنوب البلاد – وتم رفض ذلك •الادعاء: الأمريكيون لم يتوجهوا للحصول على إذن، وقادة الجيش الإيطالي لم يتم إعلامهم "كما هو مطلوب"
رفضت ايطاليا الموافقة على هبوط قاذفات أمريكية في قاعدة سلاح الجو في صقلية جنوب البلاد - هكذا أفادت اليوم (الثلاثاء) وكالة الأنباء رويترز نقلاً عن مصدر مطلع على التفاصيل.
ذكرت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية أن "عدة قاذفات أمريكية" كان من المفترض أن تهبط في القاعدة الواقعة في شرق صقلية قبل أن تواصل طريقها إلى الشرق الأوسط، ولم يُذكر متى كان من المقرر أن تهبط. ولم يوضح المصدر عدد الطائرات التي تم الحديث عنها، أو متى وقع الحدث.
زعمت الصحيفة الإيطالية إن الموافقة لم تُمنح لأن الولايات المتحدة لم تطلب إذنًا، وقيادة الجيش الإيطالي لم تُبلَّغ بالأمر، كما هو مطلوب حسب الاتفاقيات التي تنظم استخدام المرافق العسكرية الأمريكية في البلاد.