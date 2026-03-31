رفضت ايطاليا الموافقة على هبوط قاذفات أمريكية في قاعدة سلاح الجو في صقلية جنوب البلاد - هكذا أفادت اليوم (الثلاثاء) وكالة الأنباء رويترز نقلاً عن مصدر مطلع على التفاصيل.

ذكرت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية أن "عدة قاذفات أمريكية" كان من المفترض أن تهبط في القاعدة الواقعة في شرق صقلية قبل أن تواصل طريقها إلى الشرق الأوسط، ولم يُذكر متى كان من المقرر أن تهبط. ولم يوضح المصدر عدد الطائرات التي تم الحديث عنها، أو متى وقع الحدث.

زعمت الصحيفة الإيطالية إن الموافقة لم تُمنح لأن الولايات المتحدة لم تطلب إذنًا، وقيادة الجيش الإيطالي لم تُبلَّغ بالأمر، كما هو مطلوب حسب الاتفاقيات التي تنظم استخدام المرافق العسكرية الأمريكية في البلاد.