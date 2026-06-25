فانس يكشف: ضباط أمريكيون سيعقدون لقاءات مع الحرس الثوري الإيراني في قطر

واشنطن وطهران تتجهان إلى قناة اتصال عسكرية مباشرة لخفض التوتر ومنع اتساع الصراع الإقليمي.

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نائب رئيس الولايات المتحدة جاي دي فانس في محادثات التفاوض في سويسرا، 21.6.26
نائب رئيس الولايات المتحدة جاي دي فانس في محادثات التفاوض في سويسرا، 21.6.26Nathan Howard/Pool Photo via AP

كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنشاء قناة اتصال مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني، بهدف خفض احتمالات التصعيد وتقليل مخاطر اندلاع مواجهة أوسع.

وأوضح فانس، في مقابلة مع موقع UnHerd البريطاني، أن الترتيب يتضمن اجتماعات بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وإيرانيين في الدوحة، لمعالجة الخلافات وتقليل التوترات بين الجانبين.

وأضاف أن الجانب الإيراني اقترح إرسال ممثل عن الحرس الثوري إلى الدوحة للتواصل مع مسؤولين من القيادة المركزية الأمريكية، في إطار آلية تهدف إلى إدارة الملفات الخلافية بشكل مباشر.

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كما أشار فانس إلى أن الإمارات العربية المتحدة فتحت بدورها قنوات تواصل جديدة مع إيران، في خطوة تعكس تحركات إقليمية أوسع لاحتواء التوترات.

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