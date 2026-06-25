كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنشاء قناة اتصال مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني، بهدف خفض احتمالات التصعيد وتقليل مخاطر اندلاع مواجهة أوسع.

وأوضح فانس، في مقابلة مع موقع UnHerd البريطاني، أن الترتيب يتضمن اجتماعات بين مسؤولين عسكريين أمريكيين وإيرانيين في الدوحة، لمعالجة الخلافات وتقليل التوترات بين الجانبين.

وأضاف أن الجانب الإيراني اقترح إرسال ممثل عن الحرس الثوري إلى الدوحة للتواصل مع مسؤولين من القيادة المركزية الأمريكية، في إطار آلية تهدف إلى إدارة الملفات الخلافية بشكل مباشر.

كما أشار فانس إلى أن الإمارات العربية المتحدة فتحت بدورها قنوات تواصل جديدة مع إيران، في خطوة تعكس تحركات إقليمية أوسع لاحتواء التوترات.