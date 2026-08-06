CNN: ترامب كان على علم بتراجع مخزون الذخيرة الأميركية وغضب من تسريب المعلومات للإعلام
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين بانفجار عبوة ناسفة في لبنان • تقرير: الرئيس الأمريكي طلب من وزير الحرب أوستن لماذا لم تُعرض عليه صورة الوضع بشأن نقص الذخيرة • تحديثات مستمرة
قتل الرائد احتياط هارئيل بيرنشتوك والرقيب أول الاحتياطي تمير وبكنين في معركة بجنوب لبنان. تقرير في رويترز: إيران حذرت دول الخليج من أن أي هجوم أمريكي جديد على أراضيها سيؤدي إلى رد انتقامي ضد البنية التحتية للطاقة الحيوية في المنطقة.
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محمد باقر قاليباف اتهم الرئيس الأميركي بانتهاج "دبلوماسية مسرحية"، معتبرًا أن التهديدات والوعود غير المنفذة والأخبار المضللة لن تدفع طهران إلى تغيير موقفها.
CNN: ترامب كان على علم بتراجع مخزون الذخيرة الأميركية وغضب من تسريب المعلومات للإعلام
كشفت شبكة CNN، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان على علم منذ أشهر بتراجع مخزون الذخيرة لدى الولايات المتحدة، إلا أنه أبدى غضبًا من تسريب هذه المعلومات إلى وسائل الإعلام، معتبرًا أن نشرها في هذا التوقيت يضر بصورة الولايات المتحدة ويظهرها بمظهر الضعف.
وبحسب التقرير، اشتكى ترامب خلال محادثات مغلقة في الأيام الأخيرة من أن الكشف عن تراجع مخزون الذخيرة الأميركية جاء في مرحلة حساسة، ويؤثر سلبًا على صورة واشنطن في ظل التطورات الأمنية والعسكرية الجارية.
وأوضح التقرير أن قضية مخزون الذخيرة كانت من أبرز الملفات التي نوقشت خلال اجتماع الحكومة الأميركية الذي عُقد الأسبوع الماضي في كامب ديفيد، وذلك وفقًا لستة مصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع.
وأكدت المصادر أن ترامب لم يُفاجأ بالتقارير الإعلامية، لأنه كان على دراية بالتحديات المتعلقة بمخزون الذخيرة منذ فترة، إلا أن اعتراضه انصب على تسريب المعلومات وتحولها إلى قضية رأي عام في وقت يسعى فيه إلى إظهار الولايات المتحدة بموقف القوة.
وأشار المسؤولون إلى أن الرئيس الأميركي رأى أن تداول هذه المعلومات إعلاميًا في هذه المرحلة قد يبعث برسائل خاطئة إلى الخصوم والحلفاء على حد سواء، ويؤثر على صورة الردع الأميركية.
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وضم البيان وزراء خارجية كل من تركيا، والسعودية، والإمارات، وقطر، ومصر، وباكستان، وإندونيسيا، والأردن، حيث أكدوا رفضهم لما اعتبروه استهدافًا للمنشآت المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية والبنى التحتية.
وجاء في البيان أن الدول المشاركة "تدين الهجمات الإسرائيلية على المنشآت الصحية والطبية والبنى التحتية المدنية"، إضافة إلى ما وصفته بـ"الخسائر المستمرة في أرواح المدنيين".
وأكدت الدول الثماني أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية للمدنيين، خاصة في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة داخل قطاع غزة.
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تقرير لبناني من محادثات بين إسرائيل ولبنان في روما: إسرائيل تصر على الإشراف بنفسها على نزع سلاح حزب الله، بينما يعارض لبنان ذلك ويقترح أن يقوم الأمريكيون بهذا الدور - لكنهم يعترضون.
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نيويورك تايمز: ستكلف سلسلة جديدة من السفن الحربية التي يدعمها ترامب 50% أكثر مما كان متوقعاً، لتصل تكلفتها الإجمالية إلى 275 مليار دولار.
https://x.com/i/web/status/2085106076874092774
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https://x.com/i/web/status/2085121256354136252
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