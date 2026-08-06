CNN: ترامب كان على علم بتراجع مخزون الذخيرة الأميركية وغضب من تسريب المعلومات للإعلام

كشفت شبكة CNN، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان على علم منذ أشهر بتراجع مخزون الذخيرة لدى الولايات المتحدة، إلا أنه أبدى غضبًا من تسريب هذه المعلومات إلى وسائل الإعلام، معتبرًا أن نشرها في هذا التوقيت يضر بصورة الولايات المتحدة ويظهرها بمظهر الضعف.

وبحسب التقرير، اشتكى ترامب خلال محادثات مغلقة في الأيام الأخيرة من أن الكشف عن تراجع مخزون الذخيرة الأميركية جاء في مرحلة حساسة، ويؤثر سلبًا على صورة واشنطن في ظل التطورات الأمنية والعسكرية الجارية.

وأوضح التقرير أن قضية مخزون الذخيرة كانت من أبرز الملفات التي نوقشت خلال اجتماع الحكومة الأميركية الذي عُقد الأسبوع الماضي في كامب ديفيد، وذلك وفقًا لستة مصادر مطلعة على تفاصيل الاجتماع.

وأكدت المصادر أن ترامب لم يُفاجأ بالتقارير الإعلامية، لأنه كان على دراية بالتحديات المتعلقة بمخزون الذخيرة منذ فترة، إلا أن اعتراضه انصب على تسريب المعلومات وتحولها إلى قضية رأي عام في وقت يسعى فيه إلى إظهار الولايات المتحدة بموقف القوة.

وأشار المسؤولون إلى أن الرئيس الأميركي رأى أن تداول هذه المعلومات إعلاميًا في هذه المرحلة قد يبعث برسائل خاطئة إلى الخصوم والحلفاء على حد سواء، ويؤثر على صورة الردع الأميركية.