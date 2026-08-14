الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم بطائرات مسيرة على مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية

أعلن الحوثيون عن إطلاقهم طائرتين مسيرتين على مصفاة تابعة لشركة أرامكو في منطقة جيزان جنوب السعودية، في أحدث مؤشر على تجدد التوتر بين الجماعة والرياض.ووفقًا لوكالة سبأ الإخبارية التابعة لهم، أن "الهجوم جاء ردًا على ما وصفوه بانتهاكات سعودية للمجال الجوي اليمني فوق محافظتي صعدة وحجة". ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري حوثي تهديده بمزيد من الانتقام لأي انتهاك يُعتبر انتهاكًا للسيادة اليمنية.

وجاء هذا الهجوم عقب هجوم آخر أعلنه الحوثيون، الأحد المنصرم، على منشأة نفطية على ساحل البحر الأحمر السعودي، والذي وصفته الجماعة أيضًا بأنه رد على نشاط الطائرات المسيرة السعودية فوق شمال غرب اليمن.

وقد تصاعدت حدة التوتر منذ أن أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على السعودية في البحر الأحمر في 20 يوليو/تموز، متهمين الرياض بمواصلة حصارها على اليمن. وتنفي السعودية هذه الاتهامات. شنّ تحالفٌ بقيادة السعودية غارات جوية لاحقة على مواقع تابعة للحوثيين في مدينة الحديدة الساحلية، زاعماً أنها تُستخدم لتهديد الملاحة التجارية.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار إيران في حصارها لمضيق هرمز، الذي يُعدّ نقطة ضغط رئيسية في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية في وقت سابق من هذا العام.