إسرائيلي عضو في مجلس السلام: "سنعمل على نزع سلاح قطاع غزة"

من بين الأسماء التي برزت في تشكيل مجلس السلام الذي شكله الرئيس دونالد ترامب في قطاع غزة، اسم ياكير غاباي، الملياردير ورجل الأعمال الإسرائيلي القبرصي، وهو الممثل الإسرائيلي الوحيد في المجلس. وفي حديثٍ له مع قناة i24NEWS، أكد مصدرٌ مقرّب من غاباي بأنه قبل التعيين لتنفيذ خطة ترامب لإعادة إعمار القطاع، على أن غاباي سيعمل على تنفيذ خطة ترامب شريطة نزع سلاح قطاع غزة. كما طمأن غاباي المقربين منه بأن الجهود المبذولة لإعادة المدنية المختطفة الراحلة راني غويلي لن تتوقف.

جاء إعلان تعيين ياكير غاباي في مجلس السلام في غزة من جاريد كوشنر، صهر ترامب وأحد أعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس. وقال غاباي أيضاً في محادثاتٍ مع المقربين منه إن "مشاركة قطر وتركيا في اللجنة التنفيذية لمجلس السلام كانت قراراً من الرئيس ترامب، وأنه يحترم هذا القرار".

وفي السياق يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال مجلس السلام الخاص بغزة، يسعى إلى بناء منظمة دولية تتجاوز مهمتها حل أزمة القطاع، وربما تكون "نوعاً من الأمم المتحدة الأخرى"، حسبما أفاد دبلوماسيون غربيون لقناة i24NEWS، اليوم السبت. وتشير المعلومات إلى أن قادة أكثر من 50 دولة دُعوا للانضمام إلى مجلس السلام.

وكان البيت الأبيض قد كشف، أمس الجمعة،عن هيئتين تنفيذيتين رفيعتي المستوى مكلفتين بإدارة شؤون غزة، وتضمان شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وفي وقت سابق من يوم السبت، كشف الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام".

ونشر ميلي صورة لرسالة الدعوة، وكتب على موقع X أنه "لشرف عظيم" له المشاركة في هذه المبادرة التي يرأسها ترامب.