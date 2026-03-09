بعد الهجمات الإيرانية على الخليج.. قطر تتحرك ضد قيادات حماس

كشفت تقارير إعلامية أن قطر أبلغت الولايات المتحدة بنيتها طرد قيادات من حماس المقيمين في الدوحة منذ سنوات، على خلفية رفض الحركة إدانة الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول الخليج.

وبحسب تقرير القناة الإسرائيلية 12، طلبت الدوحة من الحركة ليس فقط إدانة الضربات الأميركية-الإسرائيلية ضد ايران ، بل أيضاً إدانة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي أطلقتها طهران باتجاه قطر ودول خليجية أخرى. إلا أن حماس لم تصدر موقفاً واضحاً يدين تلك الهجمات، ما دفع السلطات القطرية إلى التفكير باتخاذ إجراءات ضد قيادات الحركة الموجودة على أراضيها.

ويثير احتمال طرد قادة حماس تساؤلات حول الوجهة البديلة لهم، في ظل تعقيدات إقليمية متزايدة؛ إذ تبدو خيارات الانتقال محدودة، مع تراجع احتمالات استقبالهم في تركيا حالياً، وصعوبة العودة إلى سوريا في ظل الواقع السياسي الجديد، إضافة إلى تضييق الحركة في لبنان.

ويأتي هذا التطور في سياق تصعيد إقليمي واسع منذ إطلاق العملية العسكرية التي بدأت في 28 فبراير\شباط، حيث وسّعت إيران نطاق هجماتها لتشمل عدة دول عربية في الخليج، في محاولة للضغط عليها دبلوماسياً من أجل التدخل لوقف القتال.

وفي وقت سابق، أعلنت الدوحة أنها احتفظت بحقها في الرد على الهجمات الإيرانية، مؤكدة أن استهداف أراضيها ومنشآتها، بما في ذلك محاولة ضرب مطار حمد في في العاصمة الدوحة، لن يمر دون رد. كما شددت وزارة الخارجية القطرية على أن استهداف البنية التحتية المدنية وأراضي الدولة يمثل تصعيداً خطيراً يستدعي اتخاذ إجراءات لحماية الأمن الوطني.