الرئيس اللبناني يدافع عن استمرار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون مجددًا التزامه بمواصلة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مصرحًا بأن هذا الحوار يُمثل تأكيدًا على سيادة لبنان وفرصة للدفاع عن مصالح البلاد، فيما رفض جوزيف عون الانتقادات الموجهة للحوار مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن البلدين تفاوضا عدة مرات عبر تاريخهما رغم غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية بينهما.

مع إقراره بتعقيد المحادثات، إلا أن الرئيس اللبناني يعتقد أنها قابلة للنجاح. كما اتهم المعارضين للعملية برغبتهم في جعل لبنان أداة في يد إيران. وبموجب اتفاق مؤقت، ستنسحب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين تسيطر عليهما في جنوب لبنان، وتُسلمهما للجيش اللبناني. ومن المتوقع الانسحاب من المنطقة الأولى خلال الأيام القادمة. مع ذلك، تعتزم إسرائيل الإبقاء على منطقة عازلة على طول الحدود لمنع دخول حزب الله.

على مدى أسابيع، شاركت لبنان وإسرائيل في محادثات بوساطة أمريكية. ومن المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات الأسبوع المقبل في روما.