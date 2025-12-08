الشرط الذي تصر عليه واشنطن لعقد القمة الثلاثية بين ترامب والسيسي ونتنياهو

قبل الزيارة المنتظرة لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فلوريدا نهاية الشهر، يعمل مسؤولون في الإدارة الأمريكية على الدفع نحو عقد قمة ثلاثية تضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونتنياهو، وذلك خلال وجود نتنياهو في الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر دبلوماسية لصحيفة "معاريف"، فإن الشرط الأمريكي الأساسي لانعقاد القمة هو إقرار اتفاقية الغاز بين إسرائيل ومصر، لما تحمله من أهمية سياسية واقتصادية للدولتين ولواشنطن. وتشير المصادر إلى أن أسابيع من المفاوضات المكثفة أسهمت في تضييق فجوة الخلافات، ومن المتوقع أن تتلقى إسرائيل في الأيام المقبلة مقترحًا مصريًا مضادًا لتقييمه قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن توقيع الاتفاق.

ووفق الجدول الزمني الأولي، من المقرر أن يغادر نتنياهو ووفده على متن طائرة "جناح صهيون" يوم الأحد 28 ديسمبر\كانون أول، على أن يصل إلى فلوريدا ليلًا، فيما ستكون العودة إلى إسرائيل مساء السبت 3 يناير\كانون ثاني، ما يعني أن نتنياهو سيستقبل عام 2026 في بالم بيتش.

قلب الزيارة سيكون اللقاء بين نتنياهو وترامب، حيث سيناقش الطرفان الانتقال إلى "المرحلة الثانية" من الخطة الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، بما في ذلك ترتيبات الأمن لمرحلة ما بعد الحرب، وإمكانية نشر قوة دولية، وبحث آلية حكم بديلة، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن أهداف العملية العسكرية واستمرارها، ودفع جهود إعادة الإعمار الإنساني تحت إشراف أمريكي وبالتعاون مع دول المنطقة.

في المقابل، كشف مصدر أمريكي وآخر إسرائيلي لموقع "أكسيوس" أمس أن نتنياهو والسيسي لم يتواصلا منذ ما قبل الحرب على غزة، إلا أن المسؤولين الأمريكيين يشددون على أن موافقة نتنياهو على اتفاق الغاز واتخاذه خطوات إضافية لطمأنة القاهرة يُعدّان شرطًا أساسيًا لموافقة السيسي على المشاركة في القمة.

وتأتي المبادرة الأمريكية في إطار تحريك العلاقات بين إسرائيل والدول العربية عبر "دبلوماسية اقتصادية". وقال مسؤول أمريكي إن بيع الغاز لمصر سيخلق "اعتمادًا متبادلًا" ويقرّب بين البلدين ويمنع التصعيد. كما تدرس واشنطن مبادرات اقتصادية مشابهة مع لبنان وسوريا والسعودية، بهدف كسر عزلة إسرائيل الدبلوماسية، وإعادة تنشيط مسار اتفاقيات أبراهام، بالتوازي مع جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.