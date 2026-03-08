خلاف علني بين ترامب وتاكر كارلسون بعد ضرب إيران يشعل الجدل في أمريكا

شهدت الساحة السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة تصاعداً في الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمذيع المحافظ الشهير تاكر كارلسون، على خلفية الضربات العسكرية التي نفذتها واشنطن ضد إيران.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة ABC News إن كارلسون "ضل طريقه"، مضيفاً أنه "ليس جزءاً من حركة MAGA". وأضاف: "MAGA تنقذ بلدنا وتجعل أميركا عظيمة مجدداً. إنها تعني أميركا أولاً، وتاكر لا يمثل أياً من هذه المبادئ".

وكان كارلسون، الذي يدير برنامجاً سياسياً واسع الانتشار عبر الإنترنت ويتابعه أكثر من 17 مليون شخص على منصة X، قد انتقد بشدة الهجوم الأميركي على إيران ضمن ما وصف بعملية "Epic Fury" في 28 فبراير، معتبراً أن الضربات "مقززة وشريرة للغاية".

ورد كارلسون على تصريحات ترامب خلال حلقة من برنامجه، قائلاً إنه حاول مراراً إقناع الرئيس بعدم تنفيذ الضربات. وأضاف أنه سافر إلى واشنطن ثلاث مرات خلال الشهر الماضي للقاء ترامب ومحاولة ثنيه عن القرار، لكن جهوده لم تنجح.

وأوضح كارلسون أنه نصح ترامب بإعلان "النصر" بعد العملية العسكرية والانسحاب من الهجمات، قائلاً إن استمرار الحرب لن يؤدي إلى نتائج أفضل.

وكشف أيضاً أنه حاول ترتيب لقاء جديد مع ترامب رغم الانتقادات العلنية، لكنه أُبلغ بأن الرئيس يعتقد أن الحرب تحظى بدعم واسع، بعدما عُرضت عليه استطلاعات رأي تشير إلى أن التأييد لها يصل إلى نحو 90%.

وليس هذا الخلاف الأول بين الرجلين بشأن السياسة تجاه إيران، إذ سبق أن انتقد كارلسون الضربات الأميركية على البرنامج النووي الإيراني في عام 2025، ما دفع ترامب حينها إلى مهاجمته ووصفه بـ"كارلسون الغريب"