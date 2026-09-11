الخارجية الإيرانية: اجتماع مرتقب الإثنين الوشيك في سلطنة عُمان لبحث الشحن التجاري الآمن في مضيق هرمز

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عقد اجتماع يضم إيران ودول الخليج العربية الست والعراق في سلطنة عُمان، الاثنين الوشيك، وذلك لمناقشة الأوضاع في المنطقة ومضيق هرمز، مشيرا إلى "التزام إيران بتعزيز الثقة والتعاون بين دول المنطقة، بهدف ترسيخ السلام والاستقرار بعيداً عن التدخلات الهدامة والمثيرة للانقسام من قبل أطراف خارجية".

كما أعرب عن أمله في أن "يمهد الاجتماع الطريق لتعزيز التفاهم المتبادل والمساهمة في دعم الأمن الإقليمي المشترك".

وأضاف بقائي أن المناقشات -إلى جانب قضايا إقليمية أخرى- ستركز على نتائج المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن إنشاء ممرات آمنة للملاحة التجارية في مضيق هرمز.