تقرير: شروط سعودية صارمة على إيران قبل أي اتفاق محتمل

في ظل حديث واشنطن عن إمكانية إنهاء الحرب مع إيران خلال أيام، شددت دول الخليج، خصوصًا السعودية والإمارات، على أن الصراع بعيد عن نهايته، مؤكدة أن أي اتفاق لا يمكن أن يكون جزئيًا ويجب أن يضمن حماية مصالحها الحيوية.

وقال مصدر من العائلة المالكة السعودية للقناة 12 إن الرياض تشترط إدراج مجموعة من الشروط في أي اتفاق، تم التوافق عليها مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتشمل: الحد من برنامج الصواريخ الإيراني، وتأمين مضيق هرمز بشكل دولي ودائم. ،والتزام بعدم استهداف الأراضي والمياه الإقليمية لدول الخليج، ودفع تعويضات عن الهجمات السابقة، وإشراك دول الخليج في أي مفاوضات مستقبلية.

وأكد المصدر أن السعودية تعمل على تشكيل تحالف سياسي-عسكري دولي ضد إيران، لكنها لا تنوي الانخراط العسكري المباشر في الوقت الحالي، مع الالتزام بسياسة ضبط النفس.

من جانبها، أشارت الإمارات إلى استمرار الهجمات على أراضيها، حيث قُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة سقوط شظايا في أبوظبي، مؤكدة أن استهداف المدنيين والبنية التحتية لن يمر دون رد.

وأكد سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة أن قدرات إيران النووية قد تأثرت، لكن هناك حاجة لمعالجة تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، مشيرًا إلى استعداد بلاده للمشاركة في أي جهود دولية لإعادة فتح مضيق هرمز وتأمين إمدادات الطاقة، بعد أن أنشأت الإمارات خط أنابيب بديل لتقليل الاعتماد على المضيق.

وأضاف أن الإمارات والسعودية تعملان على توحيد الموقف الخليجي مع الدول الغربية، محذرتين من أن أي اتفاق سريع وغير شامل قد يترك التهديد الإيراني قائمًا، ما قد يؤدي إلى تصعيد أوسع في المنطقة.