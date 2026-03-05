قطر تحبط هجومًا إيرانيًا خطيرًا على أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط

أفادت شبكة CNN الليلة (الخميس) نقلاً عن مصادر مطلعة على تفاصيل الحادثة، أن مقاتلات قطرية أسقطت قاذفات إيرانية من طراز SU-24، قبل دقائق معدودة من هجومها على قاعدة "العديد" الأمريكية بالقرب من الدوحة.

وفقًا لتفاصيل الحادثة التي نُقلت عبر شبكة التلفزيون الأمريكية عن مصدرين مطلعين على التفاصيل، أقلعت القاذفات صباح يوم الاثنين باتجاه القاعدة التي يقيم فيها عادة نحو 10,000 جندي أمريكي ومرفق لمعالجة الغاز الطبيعي.

أحد المصادر قال إن الطائرات كانت "على بُعد دقيقتين" من أهدافها، ومصدر آخر أشار إلى أنه تم التعرف على أنها تحمل قنابل وذخيرة موجهة. كما أُفيد أن قطر أرسلت إشارة تحذير عبر شبكة الاتصال، لكنها لم تتلق ردًا من الطائرات – التي حلقت أيضًا على ارتفاع منخفض لتفادي الرادارات.

ذكر أحد المصادر أنه بعد تصنيف الطائرات كمعادية، أُرسلت إليها طائرات مقاتلة قطرية من طراز F-15 وأسقطتها في معركة جوية. وقالت وزارة الخارجية القطرية إن الطائرتين تحطمتا في المياه الإقليمية للدولة، وإنه تجرى عمليات بحث عن الطواقم.