مكالمة عاجلة بين نتنياهو وبن زايد: كيف حُلّت أزمة رحلات الإسرائيليين في دبي؟

بعد ساعات من الترقب وتعليق رحلات شركة "فلاي دبي" إلى إسرائيل، أُعلن مساء السبت عن اتفاق بين إسرائيل والإمارات لإعادة الإسرائيليين العالقين في دبي. جاء ذلك عقب مكالمة هاتفية عاجلة بين رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، حيث تم خلالها بحث آليات الإجلاء وسبل تيسير حركة المواطنين الإسرائيليين.

ووفق مصادر مطلعة، طلب نتنياهو من الشيخ محمد بن زايد الموافقة على خطة أعدتها وزارة المواصلات الإسرائيلية برئاسة الوزيرة ميرى رِيغف، لتفعيل رحلات طيران مخصصة لنقل المواطنين الإسرائيليين العالقين. وقد وافق الشيخ بن زايد على الفور، وأصدر تعليماته لشركات الطيران الإماراتية بالاستعداد لتسيير الرحلات على وجه السرعة، ضمن جسر جوي على نفقة دولة الإمارات.

وتشير التقديرات إلى أن العملية ستشمل نحو 4,000 إسرائيلي، وسيتم نقلهم على عدة دفعات لضمان تنظيم الحركة الجوية وسلامة المسافرين. كما سجلت حركة كبيرة في مطار بن غوريون، ضمن "عملية أجنحة النسر": يوم الخميس هبطت 19 رحلة تقل نحو 3,200 مسافر، ويوم الجمعة ارتفع العدد إلى 34 رحلة لنقل 6,314 مسافر، ومن المتوقع وصول 37 رحلة إضافية تحمل نحو 5,268 مسافر بحلول نهاية اليوم.

بالإضافة لذلك، شهدت المعابر البرية بين إسرائيل والدول المجاورة نشاطاً مكثفاً، حيث سجلت المعابر (بن غوريون، رابين، نهر الأردن وألنبي) 18,910 دخولاً إلى إسرائيل و24,693 خروجاً خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس التزام السلطات الإسرائيلية والإماراتية بتسهيل حركة المسافرين والتنسيق المشترك بين الجانبين.المصادر الإسرائيلية أوضحت أن المكالمة بين نتنياهو وبن زايد كانت "حاسمة" لتذليل العقبات اللوجستية، كما أسهمت في تعزيز التعاون بين البلدين في أوقات الأزمات.