مرّت أكثر من عشر ساعات بقليل منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عمليتي "الغضب الملحمي" و"زئيد الأسد" ضد إيران. بينما لا يزال هذا الخبر قيد التطور، إليكم ما نعرفه:

بعد الساعة الثامنة صباحًا بقليل بالتوقيت المحلي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية في أنحاء إيران. وكانت الأهداف الرئيسية قادة إيران وكبار قادة الحرس الثوري الإيراني في إيران، بالإضافة إلى بعض الأهداف في العراق.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "ضرب مئات الأهداف، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ باليستية جاهزة للإطلاق". وبينما لا يوجد تأكيد رسمي على أي عمليات تصفية محددة، أكد وزير الخارجية الإيراني تصفية بعض كبار القادة.

مع استمرار الضربات الإسرائيلية والأمريكية، شنت إيران وابلًا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، وعلى ست دول عربية، هي السعودية والإمارات وقطر والأردن والكويت والبحرين، التي أدانت جميعها الضربات الإيرانية على أراضيها. وتزعم إيران أنها استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. شهد التصعيد أيضاً بصيص أمل نادر بين الرياض وأبو ظبي، اللتين توترت علاقاتهما في الأسابيع الأخيرة.

وتعهدت إيران بمواصلة ضرباتها في أنحاء المنطقة، حيث صرح مسؤولون إسرائيليون بأنهم يتوقعون استمرار الضربات ضد إيران لبضعة أيام على الأقل.

ورغم أن إيران قد حولت هذا الصراع إلى صراع إقليمي، إلا أنه لا يزال بإمكانه التوسع. وحتى الآن، لم ينضم حزب الله في لبنان ولا الميليشيات الموالية لإيران في العراق إلى هذا الصراع.

ووجه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام رسالة تحذيرية إلى حزب الله، يحذره فيها من جرّ لبنان إلى ما وصفه بـ"مغامرات تهدد أمنه ووحدته".