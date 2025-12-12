والد المختطفة نوعا مرتسيانو: ابنتي قتلت على يد مسعف في غزة

كشف والد المختطفة نوعا مرتسيانو، البالغة من العمر 19 عامًا، علنًا للمرة الأولى، عن تفاصيل صادمة حول ملابسات مقتل ابنته في غزة، نافيًا مزاعم حماس بأنها قُتلت في غارة جوية، وقال آفي مارتسيانو"أفاد تقرير الطب الشرعي بأن نوا أصيبت جراء الغارة، لكن إصابتها لم تكن مميتة". وأضاف"بحسب معلومات استخباراتية، نُقلت نوا إلى داخل مستشفى الشفاء، حيث قُتلت على يد أحد عناصر حماس". وفي حديثه أمام حشد صغير في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف والدها آفي أن "نوعا قُتلت في مستشفى الشفاء على يد أحد العاملين في المجال الطبي، الذي حقنها بالهواء"، وتابع :"لقد اختاروا قتلها بدلًا من علاجها. طبيب هو من فعل ذلك، في المستشفى. أصيبت جراء قصف جوي ونُقلت إلى الشفاء".

وكانت العائلة قد علمت بوفاتها بعد أن أُرسل إليهم مقطع فيديو عبر تطبيق تيليغرام. قال مارتسيانو واصفاً رؤيته لابنته في الفيديو وهي "تتوسل من أجل حياتها": "قرر أحد المسعفين قتلها. في النهاية، يمكن للمرء أن يرى نوعا. إنها تتعرق، لكن لا توجد حياة في جسدها".

وكانت نوعا،( 19 عامًا)، واحدة من سبع نساء اختُطفن من قاعدة نحال عوز التابعة للجيش الإسرائيلي على حدود غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول. أُطلق سراح الست الأخريات - ليري الباغ، وكارينا عريف، وأغام بيرغر، ودانييلا جلبوع، ونعما ليفي، وأوري مجيديش - في نهاية المطاف. أمضت مجيديش 23 يومًا في أسر حماس قبل أن يتم إنقاذها في عملية خاصة للجيش الإسرائيلي، بينما أُطلق سراح الأخريات بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بعد 477 يومًا.

في أواخر عام 2023، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاغاري، أن نوعا أُصيبت في غارة جوية إسرائيلية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، ونُقلت لاحقًا إلى الشفاء، حيث قُتلت.