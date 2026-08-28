ذكرالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن "واشنطن لا تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ’اليونيفيل’ بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2026"، وتابع "شهدت فترة عمل اليونيفيل 7 جولات من الصراع، وبنى حزب الله بنية تحتية عسكرية ضخمة في محيط مواقعها مباشرة، وفي بعض الأحيان استغل وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجوار لحماية بنيته التحتية أو عملياته".

لكن المتحدث أكد أن الإدارة الأميركية لا تدعم بقاء "اليونيفيل" بعد الموعد المحدد لانتهاء ولايتها، قائلاً إن واشنطن ليست مهتمة باستبدال المهمة الحالية بـ"مهمة أخرى غير فعالة ومفتوحة المدة". وأكد على أن "واشنطن ترى أن الوضع بات مختلفاً في ظل الإطار الثلاثي، الذي يضع مساراً قائماً على شروط محددة لتحقيق أمن مستدام وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان".

وأضاف: "مع إنهاء مهمة اليونيفيل تدريجياً، نتوقع تنفيذ الإطار"، موضحاً أن "التنفيذ الناجح للإطار سيؤسس لعلاقات مستقرة وسلمية بين إسرائيل ولبنان، ما سيجعل ترتيبات حفظ السلام المفتوحة وغير محددة المدة غير ضرورية".

ويأتي الموقف الأميركي قبيل مشاورات مغلقة يعقدها مجلس الأمن، الجمعة، بشأن لبنان، يُنتظر أن تتناول مستقبل الوجود الدولي في الجنوب، والترتيبات الأمنية التي قد تخلف "اليونيفيل".

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد طلب تمديد مهمة "اليونيفيل" خلال زيارته لواشنطن، في ظل مخاوف بيروت من حدوث فراغ أمني في جنوب البلاد بعد انسحاب القوة الأممية.وكان مجلس الأمن قد اعتمد بالإجماع، في 28 أغسطس 2025، القرار 2790، الذي مدّد ولاية "اليونيفيل" للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026.