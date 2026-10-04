إصابة خطيرة ومتوسطة لجنديين إسرائيليين في حادث عملياتي في جنوب لبنان

أصيب اثنان من طلاب دورة الضباط في كتيبة "غيفن" التابعة للجيش الإسرائيلي، خلال الليل، بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة، إثر حادث عملياتي وقع أثناء نشاط عسكري في جنوب لبنان، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وبحسب التحقيق الأولي، وقع الحادث في بلدة مجدل زون، حيث كان الجنود ينفذون عمليات تفتيش للعثور على مشتبه بهم، عندما انفجرت قنبلة يدوية ألقيت خلال عمليات البحث، قبل أن تتدحرج وتسقط بالقرب من الاثنين.

ونُقل الجريحان إلى مستشفى رامبام في حيفا لتلقي العلاج، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي التحقيق في ملابسات الحادث.

وأشار الجيش إلى أن التحقيق الأولي لا يزال مستمرًا، ومن المتوقع أن يتم فحص الظروف التي أدت إلى انفجار القنبلة وإصابة الجنديين.