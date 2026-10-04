إصابة جندي بجروح خطيرة وضابط في حالة متوسطة إثر حادث عملياتي جنوب لبنان | تحديثات مباشرة
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الحادث العملياتي الذي وقع خلال نشاط في جنوب لبنان • حكومة اليمن: "نفذنا في الحملة الحالية 97 عملية دقيقة ضد التعزيزات الحوثية"
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على جدول الأعمال: أُصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة، وأُصيب ضابط قتالي بجروح متوسطة، نتيجة حادث أثناء عملية عسكرية في جنوب لبنان. ويجري التحقيق في الحادث. وفي اليمن، نُفذت سلسلة من الهجمات ضد الحوثيين.
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الحكومة اليمنية: "في الحملة الحالية، نفذنا 97 عملية دقيقة ضد تعزيزات ميليشيا الحوثي".
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إصابة خطيرة ومتوسطة لجنديين إسرائيليين في حادث عملياتي في جنوب لبنان
أصيب اثنان من طلاب دورة الضباط في كتيبة "غيفن" التابعة للجيش الإسرائيلي، خلال الليل، بجروح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة، إثر حادث عملياتي وقع أثناء نشاط عسكري في جنوب لبنان، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
وبحسب التحقيق الأولي، وقع الحادث في بلدة مجدل زون، حيث كان الجنود ينفذون عمليات تفتيش للعثور على مشتبه بهم، عندما انفجرت قنبلة يدوية ألقيت خلال عمليات البحث، قبل أن تتدحرج وتسقط بالقرب من الاثنين.
ونُقل الجريحان إلى مستشفى رامبام في حيفا لتلقي العلاج، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي التحقيق في ملابسات الحادث.
وأشار الجيش إلى أن التحقيق الأولي لا يزال مستمرًا، ومن المتوقع أن يتم فحص الظروف التي أدت إلى انفجار القنبلة وإصابة الجنديين.