الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصرين من حماس في قطاع غزة خلال عمليات عسكرية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت خلال الأسبوع الماضي عمليات استهدفت عنصرين من الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، مشيراً إلى أنهما كانا متورطين – بحسب الرواية الإسرائيلية – في التخطيط لأنشطة وهجمات ضد القوات الإسرائيلية داخل القطاع.

وبحسب البيان، فإن القتيلين هما محمد نجيب عاشور، الذي وصفه الجيش بأنه قائد وحدة في قوات النخبة التابعة للجناح العسكري للحركة، إضافة إلى تامر سعيد أبو نحل، الذي قال إنه كان يقود خلية عسكرية مرتبطة بالحركة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن العملية جاءت ضمن أنشطة عسكرية متواصلة تستهدف ما وصفها بالبنى والقدرات العسكرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.