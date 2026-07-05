مراسم التأبين: توثيق حضور أبناء خامنئي الثلاثة في الجنازة - باستثناء مجتبى
الحشود تصل لوداع المرشد الأعلى السابق لإيران، علي خامنئي، الذي اغتيل في الضربة الافتتاحية لعملية "زئير الأسد" • من بين الحاضرين في المكان: قادة الحرس الثوري وفيلق القدس • أبرز الغائبين: مجتبى خامنئي
موكب جنازة المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي يستمر اليوم (الأحد) حيث يواصل الحشود الوصول وتقديم الاحترام الأخير له. من بين الحاضرين - ثلاثة من أبنائه، باستثناء مجتبى الذي كان غائباً عن المكان، وكبار قادة الجيش بمن فيهم قائد الحرس الثوري وقائد قوة القدس. رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب خلال احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال بلاده: "لقد دمرنا الجيش الإيراني".
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عنصرين من حماس في قطاع غزة خلال عمليات عسكرية
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت خلال الأسبوع الماضي عمليات استهدفت عنصرين من الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، مشيراً إلى أنهما كانا متورطين – بحسب الرواية الإسرائيلية – في التخطيط لأنشطة وهجمات ضد القوات الإسرائيلية داخل القطاع.
وبحسب البيان، فإن القتيلين هما محمد نجيب عاشور، الذي وصفه الجيش بأنه قائد وحدة في قوات النخبة التابعة للجناح العسكري للحركة، إضافة إلى تامر سعيد أبو نحل، الذي قال إنه كان يقود خلية عسكرية مرتبطة بالحركة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن العملية جاءت ضمن أنشطة عسكرية متواصلة تستهدف ما وصفها بالبنى والقدرات العسكرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.
توثيق: قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني أثناء تشييع خامنئي
https://x.com/i/web/status/2073658103468265788
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تقارير من لبنان: إطلاق نار مدفعي على بلدة دير سرّيان جنوب البلاد
حضر قائد الحرس الثوري الجديد أحمد وحيدي جنازة خامنئي وشوهد وهو يسير بين المعزين.
جنازة المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي: حضر ثلاثة من أبنائه لتقديم واجب العزاء الأخير، بينما غاب مجتبى وحده.
تم تأجيل مناقشة مجلس الوزراء السياسي والأمني الاسرائيلي الموسع إلى يوم الثلاثاء الساعة 7:30 مساءً.
التقى وفد رسمي من حزب الله برئاسة محمد بانيش الليلة الماضية بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال زيارتهم للبلاد لحضور جنازة خامنئي
https://x.com/i/web/status/2073650827428798704
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توثيق: حشود تشارك في الصلاة خلال تشييع جنازة المرشد الأعلى السابق لإيران علي خامنئي
https://x.com/i/web/status/2073626863402881151
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تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية بمناسبة الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة، وذكر بعض العمليات العسكرية التي شاركت فيها إدارته: "لم نستخدم الجيش إلا قليلاً، بما في ذلك إغراق الأسطول الإيراني بأكمله والقضاء على قواته العسكرية بالكامل".
https://x.com/i/web/status/2073621161452441966
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