تشمل إيران: رسائل ترامب لنتنياهو بشأن التحركات في الشرق الأوسط

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سلسلة من المحادثات الأمنية مساء (السبت) والأحد فور عودته من الولايات المتحدة. وذكر المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزرئيل أن هذه المحادثات ستتضمن ملخصاً لقمّته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومراجعة للخطوات المقبلة، في انتظار توجيهات من القيادة السياسية بشأن مختلف الجبهات: إيران، ولبنان، وغزة.

في إيران: في ضوء رسالة ترامب بشأن الرد المحتمل على محاولة تجديد برنامج إيران النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، من المتوقع تركيز جهد استخباراتي.

في الجبهة اللبنانية: في إسرائيل يلاحظون اتجاهًا من محاولة حزب الله رفع رأسه - إعادة بناء البنى التحتية، واستئناف النشاط الاقتصادي، والتعافي كقوة حرب عصابات. في إسرائيل يصرّحون في الأيام الأخيرة - حرية العمل في مواجهة الانتهاكات ستستمر.

في قطاع غزة: ترامب لا يحدد تواريخ صارمة لنزع سلاح حماس ومن المتوقع أن يمنح عدة أشهر للعملية بموافقة حماس، قبل أن يوافق على عمل عسكري. في إسرائيل سيصرون على نزع السلاح بالكامل.