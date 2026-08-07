المؤتمر اليهودي العالمي يحتفل بمرور 90 عامًا على تأسيسه

تأسس المؤتمر اليهودي العالمي في جنيف، حيث اجتمع قادة يهود من مختلف البلدان لتأسيس هيئة تمثيلية موحدة للدفاع عن مصالح الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم. بعد تسعين عامًا، يضم المؤتمر اليهودي العالمي اليوم جاليات ومنظمات يهودية منتسبة في أكثر من 100 دولة. في ذلك الوقت، أقنع صعود ألمانيا النازية وتصاعد معاداة السامية في أوروبا قادة الجاليات اليهودية بضرورة العمل الدبلوماسي الدولي المنسق.

ووفقًا للبيان الصادر عن المؤتمر اليهودي العالمي، "تعمل المنظمة على تعزيز وحدة الشعب اليهودي، وتمثيل مصالحه أمام المؤسسات والحكومات الدولية، ودعم إسرائيل والدفاع عنها ضد خصومها ومنتقديها".وبمناسبة هذه الذكرى، يؤكد المؤتمر اليهودي العالمي مجددًا "التزامه بمكافحة معاداة السامية، والحفاظ على ذكرى المحرقة، وتعزيز الروابط بين الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم".