تحافظ المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية على حالة من الغموض بشأن الاستعدادات لاحتمالية التصعيد مع إيران، في الوقت الذي يمنح فيه البيت الأبيض النظام الإيراني فرصة أخرى للعودة إلى المفاوضات، وفقاً لتقديرات أمنية إسرائيلية صدرت.

ويرى مسؤولون دفاعيون أن الإيرانيين -الذين يواجهون أزمة اقتصادية تزداد سوءاً أسبوعاً بعد أسبوع- لن يوقعوا على اتفاق يلزمهم بالتخلي الكامل عن برنامجهم النووي، وبالتأكيد لن يوافقوا على وقف إنتاج الصواريخ الباليستية التي باتت تهدد أوروبا أيضاً. وبناءً على ذلك، فإن التقدير السائد هو أن إيران تحاول فقط كسب الوقت؛ حيث تشير التقارير إلى أنها تتعمد إطالة أمد المفاوضات قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وفي غضون ذلك، نجحت الأجهزة الأمنية الإيرانية في قمع بوادر المقاومة الأولى في الشوارع، ومنعت تشكّل أي حركات احتجاجية جديدة.

كما يقدّر المسؤولون الدفاعيون أنه على الرغم من استعدادات القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) لاحتمالية توجيه ضربة لإيران، فإن البيت الأبيض لن يأمر بعملية ضد النظام الإيراني قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ما لم يتم رصد استعدادات لهجوم مفاجئ. وتفيد تقارير بأن الولايات المتحدة وإسرائيل قد وضعتا بالفعل خططاً لشن ضربات جديدة ضد إيران بعد انتهاء هذه الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى وجود أكثر من 3000 جندي أمريكي حالياً في إسرائيل، ولم يُسجَّل أي ارتفاع حاد في أعداد الطائرات العسكرية الأمريكية التي تم توجيهها إلى البلاد خلال الأسبوع الماضي. ويأتي هذا على النقيض من الانتشار غير المسبوق لطائرات التزود بالوقود العسكرية الأمريكية التي ملأت مدارج مطاري "بن غوريون" و"رامون"، إلى جانب تواجد مكثف في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي.

وفي ظل هذه المعطيات، تقدّر المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية أن البيت الأبيض سيعاود الضغط على إسرائيل، مباشرةً بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، للدفع نحو إنشاء مدينة فلسطينية خالية من "الإرهاب" على أنقاض مدينة رفح، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقاً لمصدر أمني، فقد تمت الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء "فقاعة" داخل الأراضي الفلسطينية التي تخضع حالياً لسيطرة عملياتية عالية من قِبل الجيش الإسرائيلي.

ولا تزال قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في المنطقة المحددة جنوب قطاع غزة، حيث تقوم بعمليات بحث عن ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة وبنى تحتية، سواء فوق الأرض أو تحتها.

ووفقاً للخطة الأصلية على الأقل، تهدف المرحلة الأولى إلى استيعاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين. يعارض كبار مسؤولي الدفاع أي تقدم نحو إعادة إعمار قطاع غزة ما لم يتم أولاً نزع سلاح حركة حماس وإنهاء الطابع العسكري في القطاع، بما في ذلك نقل السلطة الحاكمة من "حماس" إلى طرف ثالث. ويقوم مسؤولون أمريكيون وممثلون عن "مجلس السلام" بالتحضير لتحديد مواقع لتسليم أسلحة "حماس"، وذلك في إطار خطة تحظى بدعم الولايات المتحدة.

وفي السياق أفاد مسؤولون كبار في "القيادة الجنوبية" لموقع "واللا" خلال الأسبوع الجاري بأن حماس لا تنوي نزع سلاحها، وقد تراجعت عن مقترح تسليم أسلحتها ووضعها في منشآت تخزين داخل قطاع غزة.وبناءً على ذلك، يرى مسؤولو "القيادة الجنوبية" أنه بغض النظر عن طبيعة الحكومة التي قد تُشكَّل، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ مناورة برية تهدف إلى السيطرة على مدينة غزة وتفكيك البنية التحتية العدائية الموجودة فيها.

بالإضافة إلى ذلك، تستعد قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل لهدم منازل العدائيين الذين نفذوا هجوماً في المدينة الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل جنديين في الخدمة الفعلية. وقد دفع هذا الهجوم الدامي الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ عمليات واسعة النطاق في المنطقة، ومن المتوقع أن تتم عمليات هدم المنازل، اليوم السبت.