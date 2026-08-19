تقرير: مقتل سبعة في هجوم على مقر للشرطة في قطاع غزة، بينهم شخصية بارزة في حماس
في غزة أفادت التقارير: حتى الآن 7 قتلى في قصف مقر الشرطة في مدينة غزة • مسؤول بارز في الناتو رد على التقارير التي تفيد بأن إيران تدرس مهاجمة أهداف أمريكية في أوروبا: "مستعدون للتعامل مع أي تهديد"
على خلفية التوتر والهجوم الإسرائيلي، قام رئيس الأركان إيال زمير اليوم (الأربعاء) بزيارة القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا. مسؤول كبير في الناتو رد على التقارير التي تفيد بأن إيران تدرس مهاجمة أهداف أمريكية في أوروبا قائلاً: "مستعدون للتعامل مع أي تهديد".
بث مباشر:
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قياديين في حماس خلال أقل من نصف ساعة
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» أن قواتهما نفذت، خلال أقل من نصف ساعة، ضربتين في قطاع غزة استهدفتا قياديين في حركة حماس وعددًا من العناصر الذين كانوا يعملون معهما.
وقال الجيش إن الضربة الأولى استهدفت في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة قائد فصيل في الجناح العسكري لحماس، زاعمًا أنه شارك في الهجوم الذي وقع داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وبعد وقت قصير، نفذ الجيش و«الشاباك» ضربة أخرى في منطقة درج التفاح، استهدفت قياديًا آخر في حماس وعددًا من العناصر الذين كانوا ينشطون إلى جانبه.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، كان المستهدفون يخططون لتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة.
وأكد الجيش أن الضربتين جاءتا ضمن العمليات المستمرة ضد البنية العسكرية لحركة حماس، مشيرًا إلى أن تفاصيل إضافية بشأن نتائج الهجمات ستُنشر لاحقًا.
تقارير من غزة: مقتل 7 أشخاص حتى الآن في هجوم على مقر الشرطة في مدينة غزة
https://x.com/i/web/status/2090048203877982298
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الهجوم في غزة: تعرض عدد من شخصيات حماس للهجوم. وحسب المعلومات المتوفرة حالياً، لا ينتمي أي منهم إلى القيادة العليا، ولكن يوجد شخصية بارزة في الشرطة ضمن صفوف الحركة.
تقرير: الجيش الإسرائيلي يهاجم "شخصية بارزة" في قطاع غزة
سيجتمع زعيم المعارضة لابيد ورئيس الوزراء نتنياهو الليلة لإطلاعهما على آخر المستجدات الأمنية.
مسؤول في حلف الناتو يرد على التقارير التي تفيد بأن إيران تدرس مهاجمة أهداف أمريكية في أوروبا: "حلف الناتو مستعد للتعامل مع أي تهديد وسيفعل دائماً ما هو ضروري لحماية جميع الحلفاء".
وسط التوترات والهجوم الإسرائيلي: قام رئيس الأركان زمير بزيارة القوات في جنوب سوريا
قامت قوات الجيش الإسرائيلي بإغلاق نفقين إضافيين في قطاع غزة يبلغ طولهما الإجمالي أكثر من كيلومترين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحييد الشبكة السرية للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة.
الجنرال الإيراني محمد رضا نقدي: "الرئيس الأمريكي الحالي قصير النظر للغاية وطفولي. ليس لديه رؤية طويلة المدى."
أفادت قناة إم تي في اللبنانية: "أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي قذائف مدفعية على بلدة مس الجبل جنوب البلاد".