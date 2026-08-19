الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قياديين في حماس خلال أقل من نصف ساعة

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» أن قواتهما نفذت، خلال أقل من نصف ساعة، ضربتين في قطاع غزة استهدفتا قياديين في حركة حماس وعددًا من العناصر الذين كانوا يعملون معهما.

وقال الجيش إن الضربة الأولى استهدفت في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة قائد فصيل في الجناح العسكري لحماس، زاعمًا أنه شارك في الهجوم الذي وقع داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وبعد وقت قصير، نفذ الجيش و«الشاباك» ضربة أخرى في منطقة درج التفاح، استهدفت قياديًا آخر في حماس وعددًا من العناصر الذين كانوا ينشطون إلى جانبه.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، كان المستهدفون يخططون لتنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية المنتشرة في قطاع غزة.

وأكد الجيش أن الضربتين جاءتا ضمن العمليات المستمرة ضد البنية العسكرية لحركة حماس، مشيرًا إلى أن تفاصيل إضافية بشأن نتائج الهجمات ستُنشر لاحقًا.