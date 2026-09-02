تقرير: مساعدو ترامب يعملون على منع تصعيد الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي

قال أربعة أشخاص مطلعين على المناقشات إن مساعدي الرئيس دونالد ترامب يعملون على منع تصعيد الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، بهدف تقليل الخسائر الانتخابية للحزب الجمهوري. وتتعرض هذه الاستراتيجية بالفعل لضغوط، مع تجدد تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفادت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لوصف التفكير الداخلي للإدارة، أن مسؤولي البيت الأبيض سيدرسون زيادة النشاط العسكري بعد انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من أن العودة إلى حرب شاملة لا تزال غير مؤكدة.

وأوضحت المصادر أن الإدارة تركز حاليًا على زيادة الضغط الاقتصادي على إيران في محاولة لانتزاع تنازلات في المفاوضات المقبلة التي فشلت أشهر من العمل العسكري في تحقيقها.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: "نواصل الضغط على إيران، لكن الأولوية هي انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني".

أفادت مصادر، ثلاثة منها من مسؤولي البيت الأبيض، بأن إبقاء الحرب تحت السيطرة إلى حد كبير حتى ذلك الحين سيساعد في منع الصراع غير الشعبي من الهيمنة على الأخبار، في الوقت الذي يسعى فيه الجمهوريون بقيادة ترامب للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.

وأضافت المصادر أن وقفة تكتيكية مؤقتة قد تمنح الجيش الأمريكي فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ملء مخزونه المستنفد من الذخيرة.