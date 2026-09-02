إيران تواصل منع مفتشي الوكالة الدولية من الوصول إلى منشآتها النووية
لم تقع إصابات في حادثة الطائرات المسيّرة جنوب لبنان • الولايات المتحدة أعلنت أنها أنهت موجة الغارات • في إيران ردوا بهجوم طائرات مسيّرة باتجاه الكويت، البحرين والأردن؛ دوّت انفجارات في مدينة إيلات
أعلن الجيش الأمريكي خلال الليل (الأربعاء) أنه أنهى موجة الهجمات في إيران. ورد النظام بهجوم طائرات مسيرة على أهداف أمريكية في البحرين، الكويت والأردن، كما سُمعت انفجارات من مدينة إيلات.
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مصادر فلسطينية: ثلاثة قتلى في قطاع غزة منذ صباح اليوم بينهم سيدة متأثرة بجروحها إثر ضربة إسرائيلية هي وطفلتها التي قتلت أمس في دير البلح
إيران تواصل منع مفتشي الوكالة الدولية من الوصول إلى منشآتها النووية
تواصل إيران منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى منشآتها النووية، ما يحرم الوكالة من إمكانية التحقق بشكل مستقل من موقع وحالة مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب بمستويات تقترب من درجة النقاء اللازمة لصنع سلاح نووي، بحسب تقرير داخلي للوكالة حصلت عليه صحيفة «نيويورك تايمز».
ووفق التقرير، الذي يقع في 11 صفحة، لا تزال الوكالة تواجه قيودًا على الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، الأمر الذي يحد من قدرتها على تقييم وضع المواد النووية ومتابعة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن غياب المعلومات وعدم القدرة على الوصول إلى المنشآت للتحقق من هذه المواد يثيران «قلقًا عميقًا من منظور منع انتشار الأسلحة النووية».
تقرير في "الحدث" | السعودية: "ندين الهجوم الإيراني على ناقلة النفط السعودية "صدر" أثناء عبورها مضيق هرمز".
تقرير: مساعدو ترامب يعملون على منع تصعيد الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي
قال أربعة أشخاص مطلعين على المناقشات إن مساعدي الرئيس دونالد ترامب يعملون على منع تصعيد الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، بهدف تقليل الخسائر الانتخابية للحزب الجمهوري. وتتعرض هذه الاستراتيجية بالفعل لضغوط، مع تجدد تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.
وأفادت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لوصف التفكير الداخلي للإدارة، أن مسؤولي البيت الأبيض سيدرسون زيادة النشاط العسكري بعد انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني، على الرغم من أن العودة إلى حرب شاملة لا تزال غير مؤكدة.
وأوضحت المصادر أن الإدارة تركز حاليًا على زيادة الضغط الاقتصادي على إيران في محاولة لانتزاع تنازلات في المفاوضات المقبلة التي فشلت أشهر من العمل العسكري في تحقيقها.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: "نواصل الضغط على إيران، لكن الأولوية هي انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني".
أفادت مصادر، ثلاثة منها من مسؤولي البيت الأبيض، بأن إبقاء الحرب تحت السيطرة إلى حد كبير حتى ذلك الحين سيساعد في منع الصراع غير الشعبي من الهيمنة على الأخبار، في الوقت الذي يسعى فيه الجمهوريون بقيادة ترامب للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.
وأضافت المصادر أن وقفة تكتيكية مؤقتة قد تمنح الجيش الأمريكي فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ملء مخزونه المستنفد من الذخيرة.
الجيش الإسرائيلي: اغتيال قيادي في الأمن العسكري التابع لحماس في مدينة غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ قبل يومين غارة في مدينة غزة أسفرت عن مقتل طلال مصطفى صالح بدوي، الذي وصفه بأنه قيادي في قسم الأمن العسكري التابع للواء مدينة غزة في حركة حماس.
وأضاف الجيش أن الغارة أسفرت أيضًا عن مقتل مومو سعيد محمد حواري، الذي وصفه بأنه عنصر في حماس.
وبحسب بيان الجيش، كان الرجلان يعملان خلال الفترة الأخيرة على دفع مخططات لتنفيذ هجمات، إلى جانب جهود لإعادة بناء قدرات الحركة، معتبرًا أن ذلك يشكل انتهاكًا متكررًا لاتفاق وقف إطلاق النار
مستعربو حرس الحدود الإسرائيليون يحيّدون 3 مسلحين حاولوا استهداف قوات الأمن في بيت ريما
نفذت وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود في القدس، خلال ساعات الليل، عملية في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، على خلفية محاولات متكررة لاستهداف قوات الأمن.
وقال الجيش الإسرائيلي إن مواجهات عنيفة اندلعت خلال العملية، تخللها إلقاء الحجارة باتجاه القوات. وخلال النشاط، رصد المستعربون ثلاثة مسلحين قالوا إنهم شكلوا خطرًا مباشرًا على القوات، فأطلقوا النار عليهم وحيّدوهم.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن قوات الأمن ستواصل العمل «بحزم» ضد أي جهة معادية تحاول المساس بأمن الجمهور وتعريض حياة أفراد الأمن للخطر.
الجيش الإسرائيلي: أطلق حزب الله طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه قواتنا العاملة في المنطقة الأمنية، دون وقوع إصابات. ورداً على ذلك، هاجمنا البنية التحتية للتنظيم.
الجيش الإسرائيلي يعلق على الإنذارات في الجليل الأعلى: "أُطلقت طائرات اعتراضية على هدف وهمي".
صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بعد الإنذارات التي تم تفعيلها ليلة الأربعاء بشأن توغل طائرات معادية في عدة مناطق شمال البلاد، وبعد تحقيق أولي، تبين أن عدداً من الطائرات الاعتراضية أُطلقت على ما يبدو على هدف وهمي".
تقرير في صحيفة "الحدث": اصطدام بين سفينتين تجاريتين ترفعان العلم التركي قبالة سواحل إسطنبول
أفادت قناة LBC اللبنانية: "خلال الليل، وقعت غارات جوية وقصف مكثف هزّ مدينة النبطية".
تقرير: روسيا تساعد إيران سراً في تطوير صواريخ كروز متطورة أسرع من الصوت، في واحدة من أهم عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية الاستراتيجية المعروفة من موسكو إلى طهران
للمرة الأولى في التاريخ، انقطعت شحنات النفط الخام الإيرانية عبر مضيق هرمز لمدة سبعة أسابيع تقريبًا، وذلك بعد أن نجح الحصار البحري الأمريكي حيث فشلت سنوات من العقوبات، قاطعًا بذلك أحد أهم مصادر طهران من العملات الأجنبية.
وعلى عكس حملات العقوبات السابقة، التي استمر خلالها النفط الخام الإيراني بالوصول إلى المشترين رغم القيود، فقد منع الحصار الحالي وصول شحنات جديدة من النفط الخام إلى الصين، وهي المستورد الرئيسي الوحيد المتبقي لطهران من النفط، مما زاد الضغط على المالية العامة واحتياطيات النقد الأجنبي.
أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بمقتل سبعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين جراء هجوم صاروخي أمريكي على محافظة خوزستان. وصرح نائب محافظ خوزستان للشؤون الأمنية والقانونية بأن "هجوماً صاروخياً أمريكياً على ثلاثة مواقع في المحافظة أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين".
تقرير لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء: أفادت مصادر عراقية، خلال الليل، بسماع عدة انفجارات عقب هجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية على قواعد للقوات الأمريكية في العراق، في منطقة أربيل. ووفقا للتقارير الأخيرة، ادعى الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار مشتركة ضد القواعد الأمريكية في أربيل.
في إطار الهجمات الواسعة النطاق التي شُنّت الليلة: هاجم الجيش الأمريكي ناقلتين إيرانيتين رداً على إطلاق النار على ناقلتين سعوديتين في مضيق هرمز، وفقاً لمصدر أمريكي صرّح لقناة i24NEWS. هذه سياسة "العين بالعين".
الجيش الإسرائيلي: اعتراض هدف جوي مشبوه عبر من لبنان.. ولا إصابات
أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق شمال إسرائيل بعد رصد هدف جوي مشبوه يُعتقد أنه عبر من الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى إطلاق صواريخ اعتراضية باتجاهه. وأضاف أن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص، فيما لم تُسجل إصابات. كما دوت صفارات تحذير من إطلاق صواريخ وقذائف عقب محاولات الاعتراض.
أعلن الجيش الأمريكي أن موجة الهجمات على إيران قد اكتملت.
الجيش الكويتي: يتعامل الآن مع تهديد الطائرات المسيّرة، وتم رصد إطلاق صواريخ باليستية باتجاه البلاد.
تقرير: انفجارات في الكويت، وتعليق عمليات الهبوط في البلاد
أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بتفعيل نظام الدفاع الجوي في شرق طهران.