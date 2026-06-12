أكد النائب في حزب الله، حسن فضل الله، اليوم الجمعة، على أن ثقته بأن "إيران ستطالب بإدراج القضية اللبنانية في أي اتفاق يُبرم مع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن"إيران ستصر على أن يكون لبنان جزءًا لا يتجزأ من أي اتفاق مستقبلي".

ويأتي هذا التصريح وسط تكهنات متزايدة حول إمكانية التوصل إلى حل وسط بين واشنطن وطهران بهدف تخفيف حدة التوترات الإقليمية.

وكان مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي، قد صرّح الأسبوع المنصرم بأن "حزب الله قدّم تضحيات جسيمة في الحرب، وأن لبنان سيكون جزءًا لا يتجزأ من أي اتفاق أو وقف لإطلاق النار". من جهتها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الجمعة، بشن غارات إسرائيلية جديدة على عدة مواقع في جنوب لبنان. وفي الوقت نفسه، تتواصل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أمريكية، دون مشاركة حزب الله، الذي يطالب بانسحاب الحكومة اللبنانية من العملية.

ووفقًا لعدد من المسؤولين الإيرانيين، يجب أن يتضمن أي اتفاق مع واشنطن وقفًا لإطلاق النار في لبنان. أشار مصدر غربي إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، تهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية في الخليج، في وقت مبكر من يوم الأحد. وتفيد التقارير باستمرار المناقشات حول التفاصيل النهائية للنص، في حين تتمسك طهران بمطلبها بوقف إطلاق النار في لبنان.

كما رفض حزب الله الخطة التي تدعمها واشنطن، والتي تدعو إلى وقف إطلاق النار بشرط وقف هجماتها وانسحاب مقاتليها من جنوب لبنان.