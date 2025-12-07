قطر غيت : تفاصيل لائحة الاتهام التي ستقدم بحق مستشار نتنياهو الكبير

ستُقدَّم لائحة اتهام ضد يوناتان أوريخ، المستشار الكبير لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قضية نقل الوثيقة السرية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية - هكذا نُشر لأول مرة هذا المساء (الأحد) من قبل أفشاي غرينتسايغ بعد جلسة استماع أُجريت لأوريخ، تقرر في النيابة تقديمه للمحاكمة.

يُتَّهم أوريخ بأنه سمح لإيلي فلداشتاين، المتحدث العسكري باسم نتنياهو، بتسريب المعلومة الاستخباراتية الخام إلى صحفيين إسرائيليين. كما نشرنا في السابق، فلدشتاين اقترح على أوريخ أن يُسرِّب ذلك لإقناعهم بأن الحديث يدور عن مستند حقيقي وليس مزوّراً. في النيابة العامة ينسبون لذلك خطورة كبيرة.

لم يصدر أي تعقيب من النيابة أو من يوناتان أوريخ.

كما هو معروف، في الأسبوع الماضي نشرنا في النشرنصوص استجواب أوريخ وفلدشتاين في القضية. في سبتمبر\ايلول 2024، حاول الناطق العسكري باسم نتنياهو جذب انتباه القناة 12 إلى المستند. بعد أن منعت الرقابة العسكرية نشره، أخبر فلدشتاين أوريخ وطلب منه:"من الذي لديك لتحرقه في الخارج، شيئًا كبيرًا؟"

وبحسب الادعاء، وجهه أوريخ إلى يسرائيل أينهورن، شريكه التجاري ومدير حملة الليكود الانتخابية السابق. لاحقًا، اتصل به فيلدشتاين وطلب منه نشر الخبر في الصحيفة، لأن الرقابة رفضت نشره.