تقرير: ترامب ونتنياهو يناقشان هاتفياً الوضع في إيران

قال مسؤولون أميركيون، اليوم الجمعة، إن "الرئيس دونالد ترمب ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، الوضع في إيران، وذلك للمرة الثانية خلال أيام"، بحسب ما نقل موقع أكسيوس. ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين أن العمل العسكري ضد طهران لا يزال مطروحاً، إذا استمرت إيران في قتل المتظاهرين.

وفي السياق، أشار مسؤولون إسرائيليون لـ"أكسيوس"، إلى أنهم يتوقعون ضربة عسكرية أميركية لإيران خلال أيام رغم إعلان تأجيلها.

وأبدى مسؤولون إسرائيليون تحفظات خلال الساعات الـ48 الماضية، حيث ذكرت مصادر أميركية وإسرائيلية أن نتنياهو تحدث مع ترمب، الأربعاء، وطلب منه الانتظار لمنح تل أبيب وقتاً إضافياً للاستعداد لاحتمال الرد الإيراني.

وفي السياق أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، بإلغاء إيران عمليات إعدام كانت مقررة بحق أكثر من 800 إيراني من المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال الأيام السابقة. وكتب ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أحترم كثيراً حقيقة أن جميع عمليات الإعدام المقررة، والتي كان من المفترض أن تُنفّذ أمس (أكثر من 800 عملية)، قد أُلغيَت من قبل قيادة إيران.. شكراً لكم!".