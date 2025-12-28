هل السيادة في الضفة الغربية على الطاولة؟ ما الذي سيحاول نتنياهو انتزاعه من ترامب؟

سيتوجه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فلوريدا صباح الأحد، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين في منتجعه الخاص مارالاغو.

ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان عدداً من القضايا، أبرزها الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس. وبينما تسعى الولايات المتحدة إلى الانتقال بأسرع وقت ممكن إلى المرحلة الثانية، التي تشمل إعادة إعمار قطاع غزة ونزع سلاح حماس، يعتزم نتنياهو الإصرار على أن الانتقال لا يمكن أن يتم دون إتمام المرحلة الأولى بالكامل، والتي تتضمن إعادة جثمان المختطف رات غويلي، آخر المختطفين المتبقين في قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، سيناقش ترامب ونتنياهو قضية إيران – نتنياهو سيؤكد للرئيس الأمريكي أن إسرائيل لا ترغب بجولات قتال مع إيران، بل بإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية كحل دائم للتهديد على إسرائيل. كما أن نتنياهو يرغب في نقل رسالة إلى ترامب يُعرب فيها عن قلقه من استنفاد وقف إطلاق النار في جميع الجبهات التي حاربت فيها إسرائيل في العامين الأخيرين، بما في ذلك لبنان وسوريا.

من المتوقع أن يكون الاجتماع ذا طابع شبه ودي وأقل رسمية مما يحدث عادة في اللقاءات بين الاثنين، وذلك بسبب مكانه وتوقيته – في قصر ترامب الخاص، في الوقت الذي تعيش فيه الولايات المتحدة فترة أعياد مطولة.

بينما سيلتقي نتنياهو مع ترامب في الولايات المتحدة، فإنه من المتوقع أن يواجه في إسرائيل تحدياً من الائتلاف الحاكم تحديداً - فقد أفادت قناة i24NEWS خلال الأسبوع أن عدداً من أعضاء الكنيست توجهوا إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، عضو الكنيست بوعز بيسموث، بطلب لتقديم مشروع قانون تطبيق السيادة على الضفة الغربية، وذلك تحديداً في الوقت الذي سيكون فيه نتنياهو في الخارج.