أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بحق جندي في الخدمة النظامية بالجيش الإسرائيلي، بعد إدانته بالتواصل مع جهات مرتبطة بإيران وتسليم معلومات يمكن أن تكون ذات فائدة للعدو.

وبحسب القرار، تلقى الجندي خلال عام 2025 رسائل عبر تطبيق "تلغرام" من جهات مختلفة، تبيّن أن بعضها مرتبط بإيران، تضمنت عروضًا للعمل مقابل المال. وكان من بين تلك الرسائل تواصل مع عميل إيراني سأله إن كان مستعدًا لكسب المال مقابل تنفيذ مهام تصوير.

لاحقًا، أرسل الجندي إلى المشغّل الإيراني مقطعي فيديو يظهران عمليات اعتراض صواريخ، وكان قد صوّرهما خلال عملية "مع كلبي" في مناطق مدنية، كما حصل على مقابل مالي لقاء أحد المقاطع.

كما أرسل الجندي للعميل الإيراني عددًا من مقاطع الفيديو التي صُورت في مناطق مدنية، من بينها فيديو عثر عليه عبر الإنترنت يوثق سقوط صواريخ إيرانية داخل إسرائيل.

وكشفت العلاقة بعد أن شعر الجندي بالضغط بسبب أفعاله، وأبلغ أحد المسؤولين في وحدته بأنه كان على اتصال مع عميل أجنبي، ليتم اعتقاله في اليوم التالي من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

وطالبت النيابة العسكرية بالحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة سبع سنوات، مشددة على خطورة أفعاله والمخاطر الأمنية المترتبة عليها وضرورة الردع. إلا أن المحكمة قضت بسجنه خمس سنوات، إضافة إلى عقوبة سجن مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ألف شيكل، وخفض رتبته إلى جندي.