في اليوم الثاني والعشرون من عملية "زئير الأسد"، أصدر رئيس الأركان إيال زامير بيانًا، مساء اليوم السبت، تناول فيه الوضع الراهن للنظام الإيراني، وتورط حزب الله في القتال. وقال "إن الضرر البالغ الذي ألحقناه بالنظام الإيراني خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بدأ يتراكم ليتحول إلى إنجاز استراتيجي وعسكري واقتصادي وحكومي شامل. لقد أصبح النظام الشرير أضعف، وإيران أكثر عرضة للخطر، وتفتقر إلى قدرات دفاعية تُذكر".

وأشار إيال زامير إلى أن "إيران أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات ثنائي المراحل، يبلغ مداه 4000 كيلومتر، باتجاه هدف أمريكي في جزيرة دييغو غارسيا". وأضاف "لم تكن هذه الصواريخ مُصممة لضرب إسرائيل. يصل مداها إلى عواصم أوروبية - برلين وباريس وروما - وتقع جميعها ضمن نطاق التهديد المباشر"، وتابع "كل من لا يتصدى للتهديد في بدايته سيصبح رهينةً له في المستقبل. إن امتلاك الأنظمة الديكتاتورية المتطرفة لقدرات استراتيجية فتاكة لا يشكل خطراً على إسرائيل فحسب، بل على العالم أجمع". وأشار زمير إلى التعاون مع الولايات المتحدة قائلاً: "بقيادتها وجيشها الجرار، تحمي الولايات المتحدة العالم الحر بأسره".

وتطرق زمير إلى الوضع في الشمال قائلاً: "وافقت اليوم على خطط القيادة الشمالية لمواصلة القتال. لم يعد هناك احتواء، بل مبادرة وهجمات. ستقف قواتنا كحاجز بين العدو والمستوطنات، وأي هدف يشكل تهديداً لها سيتم القضاء عليه. إن تحركاتنا في إيران تُضعف حزب الله، الذي يُدمر لبنان ويجره إلى الحرب - خدمةً لإيران. ستُعزز الحملة الحالية هدفنا الاستراتيجي المتمثل في نزع سلاح حزب الله". واختتم قائلاً: "لقد قطعنا نصف الطريق، لكن الاتجاه واضح. بعد أسبوع تقريباً، في عيد الفصح، عيد الحرية، سنواصل القتال من أجل حريتنا ومستقبلنا".