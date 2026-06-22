سُجِّل تقدم كبير الليلة (الاثنين) في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب: قطر وباكستان أصدرتا بيانًا مشتركًا في ختام القمة في سويسرا، والتي وصفوها بأنها انعقدت في أجواء إيجابية وبنّاءة. ووفقًا لإعلان الوسطاء، تم تحقيق تقدم مشجّع يشمل إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية.

استناداً إلى مذكرة التفاهم التي تم إعدادها، اتفق الطرفان على إنشاء لجنة رفيعة المستوى توفر إشرافاً سياسياً على عملية الوساطة. وسيرفع رؤساء فرق التفاوض تقارير منتظمة إلى هذه اللجنة، وسيقودون مجموعات عمل مخصصة في قضايا الملف النووي والعقوبات، إلى جانب مجموعة عمل لمراقبة وتسوية النزاعات لضمان التنفيذ الفعال للمذكرة. وقد اتفقت اللجنة الرفيعة بالفعل على خارطة طريق واضحة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً.

كجزء من الخطوات الفورية، أُقيمت قناة اتصال مباشرة بين الطرفين (للفترة المنصوص عليها في البند 5 من مذكرة التفاهم) تهدف إلى منع الحوادث وسوء الفهم، وضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.

بالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء "خلية لمنع الاحتكاك" بين الأطراف وبين حكومة لبنان، بوساطة الدول الوسيطة، وذلك لضمان تنفيذ وقف الأنشطة العسكرية في لبنان وفقاً لما تم الاتفاق عليه.

بالتزامن مع إعلان الوسيطات، أشار وزير الخارجية الإيراني عراقتشي إلى التطورات وأشاد بالوساطة التي قامت بها باكستان وقطر، والتي قال إنها أدت إلى تقدم ملموس في طريق إنهاء حرب لبنان. وأضاف أنه في إطار هذه الخطوات تم رفع القيود عن تصدير النفط والمنتجات البتروكيماوية، ورفع الحصار، وتم الإفراج عن جزء من الأصول المجمدة، بل وأُطلقت خطة واسعة النطاق لإعادة إعمار وتطوير إيران. ومع ذلك، شدد عراقتشي على أن "الاختبار الحقيقي الأول" سيكون آلية التنسيق لمنع الاحتكاك في لبنان.

المحادثات التقنية بين الطرفين من المتوقع أن تستمر خلال الأسبوع في منتجع بورغنشتوك في سويسرا، حيث ستناقش الوفود جميع القضايا المتبقية على جدول الأعمال.