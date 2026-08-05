أفادت شبكة CBS الأمريكية اليوم (الأربعاء) نقلاً عن دبلوماسيين كبار بتفاصيل الاتفاق الجاري بين إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز. في حال تمت المصادقة على الاتفاق، من المتوقع أن تعود الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط التي تم تحديدها في مذكرة التفاهم من شهر يونيو، وسيفتح ذلك نافذة فرصة لمدة 60 يوماً لعبور حرّ في المضيق.

وفقًا للتقرير، المخطط المؤقت لمدة 60 يومًا ينص على أن دخول السفن للمضائق سيتم من الجانب الإيراني، بينما سيكون الخروج من الجانب العماني، لكن بالتنسيق المباشر مع إيران. خلال هذه الفترة، ستتم إزالة الألغام من الجزء الأوسط من المضائق (حيث تتركز معظم الألغام حاليًا في الجانب العماني)، وفي الوقت نفسه ستستأنف المحادثات السياسية حول البرنامج النووي الإيراني وحل دائم للمضائق.

إحدى القضايا المركزية في الاتفاق تتعلق برسوم الملاحة: فبينما تم رفض المطلب الإيراني بفرض رسوم إلزامية على جميع السفن، يُنظر حاليًا في إمكانية فرض "رسوم تأمين وبيئة" بشكل اختياري.

مع ذلك، من المحتمل أن توضح إيران جيدًا لشركات الشحن أنه من المجدي لها أن تدفع هذه الرسوم. في نهاية المطاف، إذا تم توقيع الاتفاق، ستحقق طهران سيطرة واسعة وذات أهمية أكبر بكثير في مضيق هرمز مقارنة بوضعها قبيل الحرب وحتى مقارنة بمذكرة التفاهم السابقة.