دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الشعب إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وسط تصاعد التوترات وتزايد الضغط على البنية التحتية للبلاد. وقال: "العدو يهاجم بنيتنا التحتية ويحاصرنا لإثارة السخط بين الشعب"، في إشارة إلى استراتيجية تهدف إلى تقويض التماسك الداخلي.

وأكد على "ضرورة تضافر الجهود، دون أن يدعو إلى تضحيات جسيمة"وتابع"لسنا بحاجة إلى تضحيات من الشعب اليوم، لكننا نطلب منهم ترشيد استهلاكهم للكهرباء والطاقة". وأوضح "في منزل مضاء فيه عشرة مصابيح، دع اثنين فقط مضاءين. ما الخطأ في ذلك؟".

تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه إيران اضطرابات كبيرة ناجمة عن الحرب التي اندلعت أواخر فبراير/شباط المنصرم جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت قدراتها العسكرية والطاقة. كما تعاني البلاد من آثار الحصار وقيود التصدير، مما يُثقل كاهل اقتصادها وسلاسل التوريد.

إلى جانب الدعوة إلى ترشيد استهلاك الطاقة، يُعد خطاب مسعود بيزشكيان جزءًا من استراتيجية سياسية أوسع تهدف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية. وتخشى السلطات من أن تؤدي المصاعب الاقتصادية وانقطاع التيار الكهربائي إلى تأجيج السخط الشعبي، الذي تجلى بالفعل في احتجاجات الأشهر الأخيرة. وتتهم طهران خصومها باستمرار بتدبير ضغوط متعددة الأوجه - عسكرية واقتصادية ونفسية - لزعزعة استقرار النظام.