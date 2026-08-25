تقارير: تحذير ترامب قبل أيام من حرب إيران بأن اغتيال خامنئي لن يُسقط النظام

تم تحذير رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أيامًا قبل اندلاع الحرب في إيران في فبراير الماضي، من أن اغتيال المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي لن يؤدي إلى إسقاط النظام، وأن نظامًا أكثر تطرفًا سيصعد مكانه، وذلك حسبما أفاد تقرير صدر اليوم (الاثنين) في وول ستريت جورنال.

كما ورد أن الرئيس ترامب اقتنع في نهاية المطاف بمصادر زعمت أن إيران في أدنى مستوياتها على الإطلاق، وبالخطط التي قدمها وزير الحرب هيغست.

كما هو معروف، في 28.2 مع بداية عملية "غضب ملحمي"، أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أن الولايات المتحدة بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق على الأراضي الإيرانية. وقال ترامب: "هدفنا هو حماية الشعب الأمريكي من خلال إزالة التهديدات الفورية من جانب النظام الإيراني - مجموعة شريرة من أشخاص سيئين جداً".

قال ترامب في مقطع فيديو تبلغ مدته ثماني دقائق نشره على شبكة التواصل الاجتماعي Social Truth،"إيران تطور صواريخ بعيدة المدى تهدد الولايات المتحدة ودولاً أخرى. إنها تحاول إعادة بناء برنامجها النووي" وتابع "سنقوم بتدمير صواريخ إيران. سنتأكد من أنها لن تحصل على سلاح نووي".

قال ترامب:"أقول للشرطة الإيرانية وقوات الأمن: ضعوا أسلحتكم فورًا أو ستواجهون موتًا محتومًا. وللشعب الإيراني: ساعة الحرية تقترب. ابقوا في منازلكم ولا تخرجوا منها، فالوضع خارجها خطير. عندما ننتهي، ستسيطرون أنتم على حكومتكم. ستكون هذه فرصتكم الوحيدة لإسقاط النظام".

واصل الرئيس بعد ذلك مخاطبة الشعب الإيراني: "حان الوقت لأن تمسكوا بزمام مصيركم، هناك مستقبل مزدهر في متناول اليد. حان الوقت لاتخاذ خطوة."

ووفقاً للتقرير، عرضت رئيسة الاستخبارات الوطنية آنذاك، تولسي غابارد، تقييماتها لمجتمع الاستخبارات الأمريكي. ووفقًا لمصادر مطلعة على الاجتماع، قالت لترامب إن اغتيال الزعيم الأعلى لإيران من المتوقع أن يؤدي إلى نظام أكثر تشددًا، سيكون منفتحًا على الحصول على أسلحة نووية. وكانت طهران متوقعة أن تسارع إلى إغلاق مضيق هرمز، وزعزعة سوق الطاقة العالمي، ومهاجمة القوات الأمريكية وشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط – وهو الأمر الذي كان سيثير تساؤلات حول حزم الولايات المتحدة ومصداقيتها في أعين حلفائها، بحسب ما ورد في التقرير.

كما أفيد أن ترامب استمع، لكنه في نهاية المطاف اقتنع بعروض البنتاغون لخيارات عمل "حاسمة"، وذلك بحسب مصادر أمريكية.

وزير الدفاع بيت هيغست رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين والأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قدموا عدة إحاطات للرئيس بشأن الخطط لمهاجمة أهداف في إيران، من بينها منصات إطلاق صواريخ، رادارات، منشآت إنتاج أسلحة، مواقع تخزين ألغام وسفن حربية. كانت الفكرة هي إخضاع الجمهورية الإسلامية وشل قواتها، في حين تقوم إسرائيل بتصفية القيادة العليا لإيران.

كما هو معروف، وعلى الرغم من التحذيرات من كبار مسؤولي الأمن القومي، فقد رفض ترامب هذه المخاوف خلال الاجتماعات، وزعم أن الجيش سيكون قادراً على التعامل مع أي مشكلة قد تظهر لاحقاً.