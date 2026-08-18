بعد استهداف قواعدها.. واشنطن تدرس تقليص وجودها العسكري في الخليج

تدرس الولايات المتحدة إمكانية تقليص حجم قواتها المنتشرة في منطقة الخليج، بعد تعرض قاعدتين أميركيتين في المنطقة لهجمات إيرانية، وفقاً لما أوردته صحيفة واشنطن بوست.

وبحسب التقرير، فإن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث لم يصدر حتى الآن أوامر لتنفيذ خطوات ميدانية بهذا الشأن، فيما أبدى قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" براد كوبر، الذي شارك في المناقشات، دعمه لخيار تقليص الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

ويأتي بحث هذا الخيار في ظل تزايد المخاطر التي تواجه القوات والقواعد الأميركية في الشرق الأوسط، على خلفية التصعيد مع إيران.

الإمارات: تفعيل الدفاعات الجوية بعد رصد صواريخ

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الداخلية أن أنظمة الدفاع الجوي فُعّلت بعد رصد إطلاق صواريخ باتجاه البلاد.

وجاء الإعلان بعد تقارير غير مؤكدة تداولتها وسائل إعلام قريبة من جماعة الحوثيين، تحدثت عن إطلاق صاروخ باتجاه الإمارات.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة حتى الآن تفاصيل مؤكدة بشأن مصدر الصواريخ أو وقوع إصابات وأضرار جراء عمليات الإطلاق.