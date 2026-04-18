أعلن الجيش الإسرائيلي،اليوم السبت، عن القضاء على "خلية عدائية" كانت تنشط بالقرب من جنوده في جنوب لبنان، في منطقة خط الدفاع الأمامي المُقام لمنع أي تهديدات وشيكة للمستوطنات الشمالية الإسرائيلية. وقع الحادث بعد يوم واحد من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والذي أوقف العملية الإسرائيلية ضد خلايا حزب الله المدعوم من إيران.

ورصدت القوات خلية عدائية تنتهك اتفاقيات وقف إطلاق النار وتقترب من جنود الجيش الإسرائيلي المتمركزين جنوب خط الدفاع. وتبين أن العناصر المتقدمة تشكل تهديدًا للقوات. وفي استجابة عملياتية سريعة، بهدف إزالة هذا التهديد، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية وقضى على العناصر. كما استهدف الجيش الإسرائيلي نفقًا تحت الأرض في المنطقة الواقعة جنوب خط الدفاع الأمامي، وقضى على عناصر من حزب الله كانوا يدخلونه. وتم تحديد نقطة إصابة.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، أن "الجيش كان يعمل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية". وجاء في البيان: "بناءً على ذلك، يُصرَّح للجيش الإسرائيلي باتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن النفس ضد التهديدات، مع ضمان أمن المدنيين الإسرائيليين والجنود المنتشرين في المنطقة. ولا يُقيِّد وقف إطلاق النار الإجراءات المتخذة للدفاع عن النفس وإزالة التهديدات المباشرة".

وفي يوم الجمعة، أفاد تقرير في وسائل الإعلام الأمريكية بأن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إسرائيل "ممنوعة" من مهاجمة حزب الله فاجأ الزعيم الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأصابه "بالصدمة".