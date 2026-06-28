الحرس الثوري يهدد: القواعد الأمريكية في المنطقة ستعيش “جحيمًا”

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في كل من الكويت والبحرين، وذلك ردًا على الضربات الأمريكية الأخيرة داخل إيران، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وفي بيان صادر عن قيادة البحرية في الحرس الثوري، جاء أن “الضربات العشوائية الأمريكية” في منطقة سيريك لن تؤثر على ما وصفته طهران بالسيطرة على مضيق هرمز، في إشارة إلى التوتر المتصاعد في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وأضاف البيان أن استهداف السفن التي يُزعم أنها تخالف القواعد يهدف إلى “تنظيم مسار الملاحة البحرية”، محذرًا من أن أي انتهاك للتعليمات الإيرانية سيُقابل بردود أكثر صرامة في الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، شدد الحرس الثوري على أن “خرق وقف إطلاق النار” يتعارض مع ما ورد في مذكرة تفاهم إسلام آباد، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تعليق كامل للمسارات الدبلوماسية.

كما توعدت طهران بأن القواعد الأمريكية في المنطقة “ستواجه جحيمًا في الأيام المقبلة”، في تصعيد جديد للتوتر بين الجانبين، في وقت لم يصدر فيه تعليق فوري من الجانب الأمريكي بشأن هذه التطورات