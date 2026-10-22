مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي قالوا هذا المساء (الخميس) للمحلل العسكري في القناة العبرية يوسي يهوشاع إن "ترامب لم يوقفنا عن مهاجمة إيران لأنها لم تكن مطروحة على الطاولة، ما حدث هو رفع مستوى التأهب واستعداد المنظومة بموجب حالة التأهب الأمريكية".

بحسب قولهم، لا يوجد سبب للهجوم على إيران قبل الانتخابات إلا إذا لوحظ استعداد من الطرف الآخر لمهاجمتنا. مشيرين"كل الأمور الأخرى يمكن أن تنتظر".

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يخطط لهجوم خاطف على إيران بعد انتخابات منتصف الولاية، التي ستجري في الولايات المتحدة في الثالث من نوفمبر". وبحسب التقرير، الحديث يدور عن هجوم مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وأفيد أيضًا أن الحديث يدور عن هجمة خاطفة تستمر عدة أيام، وهدفها ضرب عدة أهداف، من بينها أهداف نووية وطاقة ،وذلك بهدف زعزعة النظام الإيراني بشكل أكبر. مع ذلك، ليس من المستبعد أن يصدر أمر بهجوم في وقت أبكر، إذ نُشرت عدة تقارير أفادت بأنه كان قريبًا من الموافقة، على الأقل مرة واحدة، على مثل هذه الخطوة.