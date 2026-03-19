اتصال إماراتي بالفلسطينيين بعد حادثة بيت عوا: تضامن عربي وسط تصاعد التوتر

تلقى نائب رئيس السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية دولة الإمارات، عبد الله بن زايد آل نهيان، قدّم خلاله تعازيه بضحايا حادثة سقوط الشظايا الصاروخية في قرية بيت عوا جنوب الخليل.

وبحسب المعطيات الرسمية، تناول الاتصال تداعيات الحادثة التي أودت بحياة أربع نساء بينهن حامل في شهرها السادس، في سياق اتساع التأثيرات غير المباشرة للتصعيد الإقليمي على الساحة الفلسطينية.

وأعرب الشيخ عن تقديره للمبادرة الإماراتية، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق والتضامن العربي في مواجهة التحديات المتصاعدة في المنطقة، لا سيما في ظل المخاوف من انعكاسات أمنية أوسع تهدد الاستقرار الإقليمي.

ويرى مراقبون أن هذا الاتصال يندرج ضمن حراك عربي أوسع يهدف إلى إظهار دعم سياسي وإنساني للسلطة الفلسطينية، بالتوازي مع محاولات احتواء تداعيات التصعيد. كما يُفهم، وفق تقديرات تحليلية، كجزء من جهود إبقاء القنوات الدبلوماسية فاعلة في ظل بيئة إقليمية متوترة.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الإشارات إلى انتقال تداعيات المواجهة الإقليمية إلى مناطق غير منخرطة مباشرة في الصراع، بما في ذلك الضفة الغربية، عبر حوادث متكررة لسقوط شظايا صاروخية خلال فترات التصعيد.

وكانت السلطة الفلسطينية، وعبر رئيسها محمود عباس ونائب رئيسها حسين الشيخ، كررت إدانتها للهجمات الإيرانية على عدد من العواصم العربية، بما فيها السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن والعراق، معتبرة هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية والقانون الدولي.

وربما تعكس الادانات الفلسطينية إشارة ضمنية لطهران بأن الهجمات على العواصم العربية تتجاوز مجرد خلافات إقليمية، وأن هناك مراقبة عربية وفلسطينية للخطوات الإيرانية. ومع ذلك، يظل الموقف الرسمي الفلسطيني معتدلًا ومتجنبًا المواجهة المباشرة، في محاولة للحفاظ على علاقات متوازنة مع أطراف إقليمية مختلفة.